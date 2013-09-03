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Fuori produzione
Display IPS ad alte prestazioni con PowerSensor
Scopri immagini LED brillanti sull'ampio display IPS. Design elegante, cornice in blu traslucido, HDMI e tecnologia PowerSensor innovativa che rileva la tua presenza risparmiando fino all'80% di energia: la soluzione intelligente che rispetta l'ambiente
E Line
21,5" (54,6 cm)
I display IPS utilizzano una tecnologia avanzata che offre un angolo visuale estremamente ampio di 178/178 gradi, rendendo possibile la visualizzazione da qualsiasi angolazione, anche in modalità di rotazione di 90°. A differenza dei pannelli TN standard, i display IPS garantiscono immagini davvero nitide dai colori naturali, così da renderli ideali non solo per foto, film e navigazione in rete, ma anche per quelle applicazioni professionali che richiedono colori accurati e costante luminosità.
Il display Flat LCD deve garantire il contrasto più elevato e le immagini più vivaci. Il sistema di elaborazione video di Philips insieme all'esclusiva tecnologia di attenuazione avanzata e ottimizzazione della retroilluminazione consentono di ottenere immagini vivaci. SmartContrast consente di aumentare il contrasto ottenendo un eccellente livello di sfumature di nero e una resa accurata delle ombre e dei colori. Sarà quindi possibile visualizzare immagini chiare e naturali con un alto livello di contrasto e colori brillanti.
Lo schermo Full HD vanta una risoluzione widescreen di 1920 x 1080p, ovvero la più elevata per le sorgenti in alta definizione, in grado di offrire la migliore qualità dell'immagine possibile. È a prova di futuro, dal momento che supporta segnali da 1080p da qualsiasi sorgente, compresi il recentissimo Blu-ray e le console videogiochi HD di ultima generazione. L'elaborazione del segnale è completamente aggiornata per supportare una qualità e una risoluzione più alte. È in grado di produrre immagini a scansione progressiva brillanti e prive di sfarfallio, con luminosità eccezionale e colori perfetti.
4.6
su 5
9
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
cla63
03/09/2013
Italia
ottimo schermo di qualità elevata
Ho acquistato questo prodotto perchè ho già avuto esperienze positive col marchio Philips, anche questa volta non sono rimasto deluso,lo shermo ha una risoluzione molto elevata,i colori hanno una resa ottimale grazie all' IPS,meritevole la soluzione Power Sensor,unica pecca,i comandi di bordo non si vedono quando lo schermo è acceso.In generale sono molto soddisfatto dell'prodotto.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 227E3QPHSU IPS LED monitor
Sì, consiglio questo prodotto
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dot204
08/09/2012
Italia
un ottimo monitor che passare qualche ora davanti al pc sia in internet che giocare a videogames
ottimo monitor pc come mi avevano consigliato,per i colori vivi e per il suo funzionamento.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 227E3QPHSU IPS LED monitor
Sì, consiglio questo prodotto
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VincentP
14/01/2013
France
Ecran au TOP
J'ai cette écran depuis 1 mois et j'en suis vraiment content. Surtout pour la dalle IPS et la beauté des couleurs. L'écran en lui meme est assez joli.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 237E3QPHSU IPS LCD monitor, LED backlight
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 237E3QPHSU IPS LCD monitor, LED backlight