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Fuori produzione

Monitor LED IPS

227E3QPHSU/00

4.6

| (9) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Display IPS ad alte prestazioni con PowerSensor

Scopri immagini LED brillanti sull'ampio display IPS. Design elegante, cornice in blu traslucido, HDMI e tecnologia PowerSensor innovativa che rileva la tua presenza risparmiando fino all'80% di energia: la soluzione intelligente che rispetta l'ambiente

Vedi tutti i vantaggi

per risparmiare energia

Display IPS ad alte prestazioni con PowerSensor

  • E Line

  • 21,5" (54,6 cm)

Tecnologia LED IPS per immagini ampie e colori precisi

I display IPS utilizzano una tecnologia avanzata che offre un angolo visuale estremamente ampio di 178/178 gradi, rendendo possibile la visualizzazione da qualsiasi angolazione, anche in modalità di rotazione di 90°. A differenza dei pannelli TN standard, i display IPS garantiscono immagini davvero nitide dai colori naturali, così da renderli ideali non solo per foto, film e navigazione in rete, ma anche per quelle applicazioni professionali che richiedono colori accurati e costante luminosità.

SmartContrast 20.000.000:1 per dettagli in tonalità di nero incredibili

Il display Flat LCD deve garantire il contrasto più elevato e le immagini più vivaci. Il sistema di elaborazione video di Philips insieme all'esclusiva tecnologia di attenuazione avanzata e ottimizzazione della retroilluminazione consentono di ottenere immagini vivaci. SmartContrast consente di aumentare il contrasto ottenendo un eccellente livello di sfumature di nero e una resa accurata delle ombre e dei colori. Sarà quindi possibile visualizzare immagini chiare e naturali con un alto livello di contrasto e colori brillanti.

Display 16:9 Full HD per la migliore esperienza visiva

Lo schermo Full HD vanta una risoluzione widescreen di 1920 x 1080p, ovvero la più elevata per le sorgenti in alta definizione, in grado di offrire la migliore qualità dell'immagine possibile. È a prova di futuro, dal momento che supporta segnali da 1080p da qualsiasi sorgente, compresi il recentissimo Blu-ray e le console videogiochi HD di ultima generazione. L'elaborazione del segnale è completamente aggiornata per supportare una qualità e una risoluzione più alte. È in grado di produrre immagini a scansione progressiva brillanti e prive di sfarfallio, con luminosità eccezionale e colori perfetti.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.6

su 5

9

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

03/09/2013

Italia

Italia

ottimo schermo di qualità elevata

Ho acquistato questo prodotto perchè ho già avuto esperienze positive col marchio Philips, anche questa volta non sono rimasto deluso,lo shermo ha una risoluzione molto elevata,i colori hanno una resa ottimale grazie all' IPS,meritevole la soluzione Power Sensor,unica pecca,i comandi di bordo non si vedono quando lo schermo è acceso.In generale sono molto soddisfatto dell'prodotto.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 227E3QPHSU IPS LED monitor

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08/09/2012

Italia

Italia

un ottimo monitor che passare qualche ora davanti al pc sia in internet che giocare a videogames

ottimo monitor pc come mi avevano consigliato,per i colori vivi e per il suo funzionamento.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 227E3QPHSU IPS LED monitor

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14/01/2013

France

France

Ecran au TOP

J'ai cette écran depuis 1 mois et j'en suis vraiment content. Surtout pour la dalle IPS et la beauté des couleurs. L'écran en lui meme est assez joli.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 237E3QPHSU IPS LCD monitor, LED backlight

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