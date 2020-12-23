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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Affidabile ed essenziale
Il nostro monitor S Line è pensato per l'efficienza aziendale. Funzionalità come Flicker-free e la modalità LowBlue sono le soluzioni ideali per lavorare senza affaticare gli occhi.
S Line
22 (21,5"/54,6 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
SmartImage è un'esclusiva tecnologia di ultima generazione di Philips che analizza i contenuti visualizzati sullo schermo e offre prestazioni di riproduzione ottimizzate. Questa interfaccia intuitiva consente di selezionare varie modalità come ufficio, immagini, intrattenimento, gioco, risparmio energetico e così via, per l'abbinamento perfetto all'applicazione utilizzata. Sulla base della scelta, SmartImage ottimizza in maniera dinamica il contrasto, la saturazione del colore e la nitidezza delle immagini e dei video per prestazioni di visualizzazione ottimali. La modalità di risparmio energetico consente di risparmiare notevolmente. Il tutto in tempo reale premendo solo un pulsante!
La qualità dell'immagine conta. I display normali offrono una buona qualità ma non è sufficiente. Questo display è dotato di risoluzione Full HD ottimizzata 1920 x 1080. Il Full HD offre un dettaglio nitido combinato con elevata luminosità, incredibile contrasto, massima nitidezza del movimento e dei colori per immagini realistiche.
Studi dimostrano che proprio come i raggi ultravioletti possono danneggiare gli occhi, con il passare del tempo i raggi della luce blu dei display LED possono causare problemi agli occhi e alla vista. Sviluppate per il benessere, le impostazioni di Philips LowBlue Mode utilizzano una tecnologia software intelligente per ridurre i raggi dannosi della luce blu.
4.8
su 5
6
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
FRANCESCO GENOVA
23/12/2020
Italia
Compratore verificato
MONITOR CON OTTIMA RISOLUZIONE SOPRATTUTTO IN DVI
CONFEZIONE COMPLETA ESCLUSO IL CAVETTO DMI monitor
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 221S8LDAB Monitor LCD
Data di utilizzo 2019-11-23
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 221S8LDAB Monitor LCD
Data di utilizzo 2019-11-23
Hackebeil
17/06/2021
Deutschland
Compratore verificato
Philips Monitor LCD
Ich hatte mehrere Monitore in Betracht, ich habe mich für den Philips entschieden und habe es nicht bereut. Ein tolles Gerät, sehr gute Einstellung brillantes Bild, tolle Lautsprecher einfach sehr gut.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 221S8LDAB LCD-Monitor
Data di utilizzo 2020-12-17
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 221S8LDAB LCD-Monitor
Data di utilizzo 2020-12-17
tinamädel
01/01/2021
Deutschland
Top-Monitor, weniger Stromverbrauch, klasse Bild,
Ich war anfangs skeptisch, aber der Monitor hat mich voll und ganz überzeugt, fährt superschnell hoch, hat einfach ein klasse Bild. verbraucht sehr wenig Strom, hat sehr gute Lautsprecher...Daumen hoch TOP Monitor
Pro
wenig Energieverbrauch, kontrastreiches Bild
Contro
keine
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 221S8LDAB LCD-Monitor
Data di utilizzo 2020-12-01
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 221S8LDAB LCD-Monitor
Data di utilizzo 2020-12-01
Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse
La valutazione EPEAT è valida solo nel paese in cui Philips registra il prodotto. Visita il sito https://epeat.sourcemap.com/ per lo stato di registrazione nel tuo paese.
Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.