    Il tempo di ricarica stimato per il prodotto si basa sulla ricarica con un adattatore USB da 5 V, pari o superiore a 1 A. La maggior parte degli adattatori USB fornisce potenza sufficiente per caricare il prodotto entro il tempo specificato. Se si utilizza un adattatore con una potenza nominale inferiore, la ricarica può richiedere più tempo.

    Per garantire il tempo di ricarica corretto, si consiglia di utilizzare un adattatore USB da 5 V, 1 A.

    Non se ne possiede uno? È possibile ottenere un adattatore Philips adatto (ad esempio, l'adattatore USB HQ87 IPX4) presso www.philips.com/support.

