Se si desidera sapere quanto sia sicuro utilizzare una lamina di rasatura sul corpo, consultare le informazioni riportate di seguito.



Tutti i prodotti Philips costituiti da una lamina di rasatura sono delicati sulla pelle. Philips non è un'entità esperta in campo dermatologico e non può fornire consigli per quanto riguarda la pelle, i capelli o le unghie in merito a casi individuali.



Prima di utilizzare un prodotto Philips con una lamina di rasatura, è buona norma controllare visivamente il dispositivo per verificare che la lamina di rasatura sia ancora intatta. Per ridurre l'usura della lamina, riporre in modo sicuro il prodotto e proteggere la lamina da pressioni esterne o urti, fissando una testina o un pettine regola altezza. Sostituire immediatamente la lamina in caso di danni, tramite il nostro negozio online o l'assistenza clienti locale.



È possibile utilizzare la lamina di rasatura per rifinire e radere i peli di parti del corpo al di sotto del collo, ad esempio ascelle, braccia, gambe e zona bikini o pubica (con un pettine regola altezza). Quando si utilizza la testina di rasatura o il rifinitore nelle zone intime (all'interno e all'esterno delle grandi labbra), assicurarsi di collegare il pettine regola altezza alla testina di rasatura. Non se ne consiglia l'utilizzo sul viso o sulla testa, poiché non si otterranno i risultati desiderati e potrebbe inoltre danneggiare la pelle.



Alcuni prodotti sono dotati di accessori aggiuntivi da utilizzare sulle zone sensibili, come la zona pubica. Ulteriori informazioni sull'utilizzo di questi accessori sono disponibili nel manuale dell'utente oppure è possibile contattare Philips.



In caso di dubbi sull'utilizzo dei dispositivi Philips con una lamina di rasatura, consultare il proprio medico o professionista del settore che può verificare se la pelle è adatta a questo tipo di dispositivo di epilazione.

