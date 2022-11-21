Come si utilizza il rifinitore per naso Philips?

Il rifinitore per naso Philips è un dispositivo multifunzionale che rifinisce in modo pratico i peli di naso, orecchie e sopracciglia. Guardare il video riportato di seguito per scoprire come utilizzare il rifinitore e per istruzioni più dettagliate su come utilizzare il rifinitore per naso, vedere le sezioni riportate di seguito.
I rifinitori per naso sono dotati di protezione, come i modelli con blocco lame su ciascun lato, per evitare che le lame vengano a contatto diretto con la pelle. La protezione lascia dei peli corti. Garantisce un look pulito senza il rischio di tagli, peli incarniti o tirati.
Inserire il rifinitore nel naso. Ruotare la testina di precisione per raggiungere tutti i peli in crescita nelle diverse direzioni. Non inserire la testina di precisione troppo profondamente all'interno delle narici. Per le testine con punta rotante, inserirla per circa 5 mm. Per le testine di precisione con una punta lineare, inserirla per circa 12 mm. Durante la rotazione, è possibile tenere la parte piatta del rifinitore contro la pelle per ridurre un'eventuale sensazione di solletico.
Collegare sempre il pettine regola altezza alla testina di precisione quando si rifiniscono le sopracciglia. Il pettine regola altezza permette di tagliare i peli alla lunghezza desiderata.
Con questo dispositivo, è possibile utilizzare lo stesso blocco lame per rifinire i peli del naso e delle orecchie.
Prima di procedere alla rifinitura, assicurarsi che il dispositivo sia pulito e che il naso e le orecchie siano privi di muco o cerume.
Dopo aver utilizzato il rifinitore per naso, è normale notare dei peli residui. I peli verranno tagliati a una lunghezza ridotta in modo che i peli residui continuino a fornire una protezione sicura e confortevole (come sistema di difesa per impedire l'ingresso di particelle). Pulire accuratamente il dispositivo dopo l'uso.
Accendere il dispositivo e inserire il blocco lame all'interno del naso. Non inserire la testina di precisione troppo profondamente (per circa 5 mm/12 mm) all'interno delle narici.
Muovere la testina di precisione all'interno e all'esterno della narice. Applicare un movimento rotatorio deciso per tagliare i peli a una lunghezza inferiore. Assicurarsi che il lato provvisto di denti per la rifinitura sia a contatto con i peli.
Pulire accuratamente il dispositivo dopo l'uso.
Accendere il dispositivo e muovere lentamente la testina di precisione lungo il bordo dell'orecchio per rimuovere i peli residui. Assicurarsi che il lato provvisto di denti per la rifinitura sia a contatto con i peli.
Inserire con cautela la testina di precisione nel condotto uditivo esterno. Non inserire la testina di precisione troppo profondamente (per circa 5 mm/12 mm) all'interno del condotto uditivo.
Eseguire dei movimenti circolari per rimuovere i peli superflui del condotto uditivo esterno.
Pulire accuratamente il dispositivo dopo l'uso.
Pettinare le sopracciglia nella direzione della crescita dei peli.
Verificare che il prodotto sia spento. Fare scorrere il pettine per sopracciglia sulla testina di precisione. Il pettine corto per sopracciglia taglia i peli a una lunghezza di 3 mm. Il pettine lungo può tagliare i peli fino a una lunghezza di 5 mm.
Accendere il dispositivo.
Passare il pettine sulle sopracciglia procedendo dall'esterno verso la base del naso (in direzione opposta a quella di crescita).
Pulire accuratamente il dispositivo dopo l'uso.
Se il prodotto è dotato di testina di precisione, è possibile utilizzarla per modellare e curare barba, basette e peli del collo. Per una rifinitura più efficace, posizionare la parte piatta del pettine regola altezza sulla pelle e muovere il rifinitore lentamente. Applicare una leggera pressione in direzione opposta alla crescita dei peli.
I pettini per rifinitura sono disponibili nelle seguenti lunghezze e design:
Pettine per rifiniture M = lunghezza residua dei peli 3 mm Pettine per rifiniture L = lunghezza residua dei capelli 5 mm
Nota: al primo utilizzo, impiegare sempre la testina di precisione con il pettine. Successivamente, è possibile utilizzare questo accessorio con o senza pettine. Tenere presente che quando si utilizza il rifinitore di precisione senza il pettine, ogni pelo toccato verrà tagliato.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli:NT1650/16, NT2650/16, NT1650/15. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›