Come si utilizza il rifinitore per naso Philips?

Il rifinitore per naso Philips è un dispositivo multifunzionale che rifinisce in modo pratico i peli di naso, orecchie e sopracciglia. Guardare il video riportato di seguito per scoprire come utilizzare il rifinitore e per istruzioni più dettagliate su come utilizzare il rifinitore per naso, vedere le sezioni riportate di seguito. Play Pause

Prestazioni di taglio del rifinitore per naso I rifinitori per naso sono dotati di protezione, come i modelli con blocco lame su ciascun lato, per evitare che le lame vengano a contatto diretto con la pelle. La protezione lascia dei peli corti. Garantisce un look pulito senza il rischio di tagli, peli incarniti o strappi.



Muovere la testina di precisione correttamente intorno al naso per raggiungere tutti i peli in crescita nelle diverse direzioni. Durante la rotazione, è possibile tenere la parte piatta del rifinitore contro la pelle per ridurre un eventuale sensazione di solletico.



Quando si rifiniscono le sopracciglia, si consiglia di collegare sempre il pettine alla testina di precisione. In tal modo sarà possibile tagliare i peli alla lunghezza desiderata.

Rifinitura di naso e orecchie Con questo dispositivo, è possibile utilizzare lo stesso blocco lame per rifinire i peli del naso e delle orecchie.



Prima di procedere alla rifinitura, assicurarsi che il dispositivo sia pulito e che il naso e le orecchie siano privi di muco o cerume.



Dopo aver utilizzato il rifinitore per naso, è normale notare dei peli residui. I peli verranno tagliati a una lunghezza ridotta in modo che i peli residui continuino a fornire una protezione sicura e confortevole (come sistema di difesa per impedire l'ingresso di particelle).

Rifinitura dei peli del naso Accendere il dispositivo e inserire il blocco lame all'interno del naso. Non inserire la testina di precisione per più di 5 mm all'interno delle narici. Muovere lentamente la testina di precisione all'interno di ogni narice. Assicurarsi che il lato provvisto di denti per la rifinitura sia a contatto con i peli. Pulire accuratamente il dispositivo dopo l'uso.

Rifinitura dei peli delle orecchie Accendere il dispositivo e muovere lentamente la testina di precisione lungo il bordo dell'orecchio per rimuovere i peli residui. Assicurarsi che il lato provvisto di denti per la rifinitura sia a contatto con i peli. Inserire con cautela la testina di precisione nel condotto uditivo esterno. Non inserire la testina di precisione per più di 5 mm all'interno del condotto uditivo. Eseguire dei movimenti circolari per rimuovere i peli superflui del condotto uditivo esterno. Pulire accuratamente il dispositivo dopo l'uso.

Accessorio rifinitore per sopracciglia Pettinare le sopracciglia nella direzione della crescita dei peli. Verificare che il prodotto sia spento. Fare scorrere il pettine per sopracciglia sulla testina di precisione. Il pettine corto per sopracciglia taglia i peli a una lunghezza di 3 mm. Il pettine lungo può tagliare i peli fino a una lunghezza di 5 mm. Accendere il dispositivo. Passare il pettine sulle sopracciglia procedendo dall'esterno verso la base del naso (in direzione opposta a quella di crescita). Pulire accuratamente il dispositivo dopo l'uso.

Accessorio rifinitore di precisione (serie NT5000) Se il prodotto è dotato di testina di precisione, è possibile utilizzarla per modellare e curare barba, basette e peli del collo.



Per una rifinitura più efficace, posizionare la parte piatta del pettine sulla pelle e muovere lentamente il rifinitore esercitando una leggera pressione nella direzione di crescita dei peli.



Nota: al primo utilizzo, impiegare sempre la testina di precisione con il pettine. Successivamente, è possibile utilizzare questo accessorio con o senza pettine. Tenere presente che quando si utilizza il rifinitore di precisione senza il pettine, ogni pelo toccato verrà tagliato.