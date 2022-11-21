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Come si utilizza il rifinitore per naso Philips?

Il rifinitore per naso Philips è un dispositivo multifunzionale che rifinisce in modo pratico i peli di naso, orecchie e sopracciglia. Guardare il video riportato di seguito per scoprire come utilizzare il rifinitore e per istruzioni più dettagliate su come utilizzare il rifinitore per naso, vedere le sezioni riportate di seguito.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: NT1650/16, NT2650/16, NT1650/15. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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