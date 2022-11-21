Come si utilizza il rifinitore per naso Philips?

Con questo dispositivo, è possibile utilizzare lo stesso blocco lame per rifinire i peli del naso e delle orecchie.



Prima di procedere alla rifinitura, assicurarsi che il dispositivo sia pulito e che il naso e le orecchie siano privi di muco o cerume.



Dopo aver utilizzato il rifinitore per naso, è normale notare dei peli residui. I peli verranno tagliati a una lunghezza ridotta in modo che i peli residui continuino a fornire una protezione sicura e confortevole (come sistema di difesa per impedire l'ingresso di particelle). Pulire accuratamente il dispositivo dopo l'uso.