Gli aspirapolvere Philips SpeedPro Max e Philips SpeedPro possono sembrare simili, invece presentano differenze importanti, soprattutto all'interno. Philips SpeedPro e Philips SpeedPro Max sono dotati di motori, componenti elettronici e bocchette diversi. Pertanto, le bocchette per il modello Philips SpeedPro Max non sono compatibili e/o non funzionano con il modello Philips SpeedPro, e viceversa. Tutti gli altri accessori, come la bocchetta a lancia e il kit di pulizia per auto, sono compatibili con entrambi gli aspirapolvere SpeedPro e SpeedPro Max.