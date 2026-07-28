Quale teglia da forno si può usare in Philips Airfryer?
Per scoprire quali accessori da forno sono compatibili con il modello di Airfryer in possesso, leggere l'articolo riportato di seguito.
È possibile usare qualunque teglia o stampo da forno in Philips Airfryer, che sia in vetro, ceramica, metallo o silicone. Per cuocere cupcake, muffin o piccoli gratin, è possibile utilizzare anche stampi in silicone o carta.
I seguenti kit Philips Baking Master sono disponibili per Airfryer (vedere anche l'immagine):
HD9956 Kit Family Baking per Airfryer XXL Combi Modelli: HD9630 - HD9632, HD9650 - HD9656, HD9750, HD9760 - HD9765, HD9860 - HD9867, HD9875 e HD9880
Quando si posiziona la teglia da forno nel cestello, lasciare un po' di spazio su entrambi i lati per garantire il flusso dell'aria nell'area circostante.
Posizionare il piatto da forno nel cestello.
Non posizionare mai la teglia da forno direttamente nel recipiente, perché così facendo si ostacola il flusso di aria e la pietanza si riscalderà solo nella parte superiore.
Indossare sempre i guanti da forno quando si maneggiano le teglie o gli stampi da forno. Le teglie da forno, gli stampi e il cestello di Philips Airfryer raggiungono temperature molto elevate.
Di seguito sono riportate le dimensioni massime per le teglie da forno o gli stampi che è possibile utilizzare con l'Airfryer (vedere anche l'immagine):
Airfryer L (compatto) Modelli: HD9100, HD9200, HD9216 - HD9219, HD9220 - HD9229, HD9230 - HD9239, HD9250 - HD9255, HD9620 - HD9629, HD9640 - HD9649, HD9720 - HD9729, HD9740 - HD9749 Dimensioni massime: 17 x 16 cm sui margini esterni Diametro massimo: 16 cm Altezza massima: 6 cm
Airfryer XL con finestra Modello: HD9257 Dimensioni massime: 19 x 18 cm sui margini esterni Diametro massimo: 18 cm Altezza massima: 7 cm
Airfryer XL Modelli: HD9260 - HD9263, HD9270, HD9280 Dimensioni massime: 20 x 19 cm sui margini esterni Diametro massimo di 19 cm Altezza massima: 7 cm
Airfryer XXL Modelli: HD9285, HD9630 - HD9632, HD9650 - HD9656, HD9750, HD9760 - HD9765, HD9860 - HD9867, HD9870 Dimensioni massime: 21 x 20 cm sui margini esterni Diametro massimo di 20 cm Altezza massima: 9 cm
Airfryer XXL Combi Modelli: HD9875, HD9880 Dimensioni massime: 22 x 22 cm sui margini esterni Diametro massimo: 25 cm Altezza massima: 9 cm Airfryer con doppio cestello Modelli: NA350, NA351, NA352 Dimensioni massime: 18x9 cm (cestello piccolo), 17x18 cm (cestello grande) Diametro massimo: 9 cm (cestello piccolo), 17 cm (cestello grande) Altezza massima: 7 cm
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli:NA565/02 , HD9240/90R1 , HD9953/00R1 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›