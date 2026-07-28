Quale teglia da forno si può usare in Philips Airfryer?

È possibile usare qualunque teglia o stampo da forno in Philips Airfryer, che sia in vetro, ceramica, metallo o silicone. Per cuocere cupcake, muffin o piccoli gratin, è possibile utilizzare anche stampi in silicone o carta.



I seguenti kit Philips Baking Master sono disponibili per Airfryer (vedere anche l'immagine):



HD9925 Kit Baking Master per Airfryer L (compatto)

Modelli: HD9100, HD9200, HD9212 - HD9219, HD9220 - HD9229, HD9230 - HD9239, HD9250 - HD9255, HD9620 - HD9629, HD9640 - HD9649, HD9720 - HD9729, HD9740 - HD9749



HD9945 Kit Baking Master per Airfryer XL

Modelli: HD9257, HD9260 - HD9263, HD9270, HD9280, NA350, NA351, NA352 (cestello grande)



HD9959 Kit Baking Master per Airfryer XXL

Modelli: HD9285, HD9630 - HD9632, HD9650 - HD9656, HD9750, HD9760 - HD9765, HD9860 - HD9867, HD9870



HD9956 Kit Family Baking per Airfryer XXL Combi

Modelli: HD9630 - HD9632, HD9650 - HD9656, HD9750, HD9760 - HD9765, HD9860 - HD9867, HD9875 e HD9880