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Perché le tettarelle e i succhietti Avent sono realizzati in silicone invece che in lattice?

I vantaggi del silicone rispetto al lattice:

  • Altamente trasparente, aspetto naturale e igienico
  • Adatto per le persone allergiche al lattice
  • La gomma in silicone è più resistente rispetto a quella in lattice
  • Resistente ai dentini
  • Inodore e insapore, rende più semplice l'allattamento al seno. L'odore e il sapore di gomma del lattice possono provocare il rifiuto del latte materno da parte del bambino
  • Può essere sterilizzato con acqua bollente, vapore o acqua fredda
  • Resistente al microonde e lavabile in lavastoviglie

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: SCF091/42 , SCF091/52 , SCF091/40 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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