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Il mio bambino può maneggiare il biberon di vetro?

No, il biberon di vetro deve essere maneggiato solo da adulti.

Anche se il biberon é resistente, potrebbe comunque rompersi a causa del comportamento naturale del vetro.
In più, il bicchiere potrebbe essere semplicemente troppo pesante da maneggiare per il bambino.

Nota: i manici non si adattano al biberon di vetro.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: SCY933/01 , SCY933/02 , SCD878/11 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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