Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
No, il biberon di vetro deve essere maneggiato solo da adulti.
Anche se il biberon é resistente, potrebbe comunque rompersi a causa del comportamento naturale del vetro.
In più, il bicchiere potrebbe essere semplicemente troppo pesante da maneggiare per il bambino.
Nota: i manici non si adattano al biberon di vetro.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: SCY933/01 , SCY933/02 , SCD878/11 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›
È sicuro utilizzare prodotti Philips Avent con parti scolorite?
Come si preparano il biberon e la tettarella Philips Avent per il primo utilizzo?
È possibile utilizzare manici evolutivi sui biberon in vetro Natural?
Il mio bambino può maneggiare il biberon di vetro?
Perché le confezioni delle tettarelle Natural Response non presentano più indicazioni relative all'età?