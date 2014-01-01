Termini di ricerca

    È possibile sostituire la batteria del rasoio Philips?

    Pubblicato su 14 maggio 2025

    Siamo lavorando seriamente per migliorare la durata dei rasoi Philips, ridurre l'impatto ambientale e offrire un'esperienza migliore agli utenti dei prodotti Philips.

    Se il rasoio Philips in uso smette di funzionare durante il periodo di garanzia, fare clic qui per richiedere una riparazione o una sostituzione. La pagina del collegamento consente inoltre di determinare se il prodotto è coperto da garanzia.

    Poiché i rasoi Philips sono per la maggior parte progettati per essere impermeabili, si consiglia di far diagnosticare eventuali problemi con il rasoio solo presso un centro di assistenza autorizzato. L'apertura del corpo del rasoio a casa potrebbe comprometterne l'impermeabilità e causare potenzialmente danni o lesioni.

    Suggerimento: fare riferimento all'articolo per la risoluzione dei problemi "Il rasoio Philips non funziona" per risolvere molti problemi comuni che potrebbero essere scambiati per un guasto della batteria.

    Philips Serie i9000

    Se un centro di assistenza autorizzato rileva un malfunzionamento relativo alla batteria, la batteria dei rasoi Philips Serie i9000 può essere sostituita dal centro di assistenza in qualsiasi momento durante il ciclo di vita del dispositivo (anche dopo la scadenza della garanzia).

    Per richiedere questo servizio fare clic qui

    Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: HS9980/15 , HS5980/15 , HS7980/15 , X9000/10 , XP9402/46 , XP9402/31 , XP9402/11 , XP9401/38 , XP9400/31 , XP9208/30 , XP9207/30 , XP9205/30 , XP9204/33 , XP9204/30 , XP9204/10 , XP9203/30 , XP9202/33 , XP9202/30 , XP9202/10 , XP9201/33 , XP9405/31 , XP9405/11 , XP9201/30 , XP9200/33 , XP9404/46 , XP9200/30 , X9003/30 , X9002/30 , X9002/10 , X9001/30 , X9001/10 , XP9404/38 , X9000/30 , XP9404/31 , XP9403/31 , S3144/00 , S1134/00 , S1141/00 , S1142/00 , S1142/02 , S3143/00 , S3143/02 , X5012/00 , S3145/00 , X5006/00 , X5004/00 , X3053/00 , X3052/00 , X3051/00 , X3003/02 , X3003/00 , X3001/00 , S3241/12 , S3242/12 , S3243/12 , S3342/13 , S3343/13 , S3344/13 , S5466/18 , SP9841/32 , S5880/50 , S5884/35 , S5884/38 , S5885/25 , S5885/35 , S7887/63 , S7887/55 , S7887/35 , S7886/78 , S7886/58 , S7886/55 , S7886/35 , S7885/63 , S7885/55 , S7882/54 , S5887/13 , S5887/35 , S5887/69 , S5889/11 , S5889/50 , S5898/50 , S5898/79 , SP9882/36 , SP9861/16R1 , S3341/13 , X3002/00 , S3244/12 , S9711/31R1 , S6640/44R1 , S9711/41R1 , SP9820/12R1 , S9531/26R1 , SP9820/18R1 , SP9860/16R1 , S8692/55 , S7783/63 , S5583/38 , S5579/69 , S9986/63 , SP9871/22 , S9982/59 , S9982/55 , S9980/74 , S9980/59 , S9980/54 , S9975/55 , S9974/55 , S9974/35 , S3230/52 , S8697/23 , S5885/69 , SP9885/35 , S5884/69 , SP9840/32 , SP9840/31 , SP9863/14R1 , S5898/35 , S5887/50 , S8692/35 , S7887/58 , S5887/10 , S7886/63 , S8696/35 , S7887/35R1 , S8697/55 , S8697/35 , S7882/55 , SP9883/36 , SP9883/35 , SP9883/35R1 , S9975/54 , S9983/55 , S9975/35 , S9976/55 , S7783/35 , SP9872/22R1 , SP9872/22 , S9987/50 , SP9872/15 , S9985/84 , S9987/85 , S7783/78 , S9986/55 , S9985/59 , S9987/55 , S9987/54 , S9986/58 , S9986/59 , S9985/50 , S5466/17 , S9987/59 , S7788/55 , S5585/30 , S5585/35 , S7782/50 , S5584/50 , S7788/59 , S5585/10 , S9721/41R1 , S3333/58 , S7782/53 , S5579/50 , S7783/55 , S5586/66 , S7786/59 , S7786/55 , S7783/59 , S5587/10 , S5587/30 , S5589/30 , S5589/38 , S5584/62 , S5588/30 , S5588/38 , S3134/57 , S1332/41 , S1333/41 , S3333/54 , S1121/41 , S3133/51 , S3134/51 , S3233/52 , S1232/41 , S7930/16 , S6630/11 , S6620/11 , S5250/06 , S6640/44 , S7970/19 , S5941/27 , S5940/43 , S3552/12 , SP9820/12 , S5650/41 , S5630/41 , SP9861/13 , SP9860/16 , SP9860/13R1 , SP9860/13 , SP9820/18 , SP9861/16 , SP9863/14 , SP9862/14 , SP9821/12 , S3530/06 , SW9700/67 , SW3700/07 , SW5700/07 , SW6700/14 , SW7700/67 , S7311/66 , S5073/62 , S1030/04 , S5672/12 , S5572/06 , S5650/12 , S5630/12 , S5530/08 , S7310/67 , S5070/65 , S5050/64 , S9051/13 , S9551/63 , S9551/42 , S1310/04 , S3110/06 , S3520/06 , S1110/04 , S1520/04 , S1510/04 , S5898/25 , S5400/41 , S5520/45 , S5310/26 , S5340/08 , S5130/06 , S5420/06 , S7310/12 , S5320/06 , S7370/41 , S7510/41 , S7370/12 , S7530/50 , S5600/41 , S7780/64 , S7520/50 , S5510/45 , S5420/04 , AT770/26 , S5050/06 , S7530/43 , RQ1167/54 , AT770/20 , AT790/16 , PT927/22 , PT927/19 , PT737/17 , PT923/18 , PT727/80 , PT739/18 , PT723/17 , AT620/14 , AT610/14 , PT725/80 , PT919/16 , PT845/18 , HQ6926/16 , RQ1275/17 , RQ1280/17 , RQ1295/23 , RQ1253/17 , RQ1285/17 , RQ1195/22 , RQ1185/22 , HQ851/16 , HQ852/16 , PT735/41 , PT725/41 , AT890/26 , PT730/41 , AT880/44 , PT720/41 , AT890/20 , AT750/20 , RQ1250/80 , AT893/41 , AT893/20 , AT890/41 , AT750/41 , AT750/26 , AT940/20 , AT891/16 , AT753/20 , AT752/20 , AT750/16 , PT920/22 , AT890/16 , PT735/17 , PT860/15 , PT925/20 , PT925/19 , PT925/18 , PT920/23 , PT920/21 , PT920/20 , PT920/19 , PT920/18 , PT876/19 , PT876/18 , PT875/19 , PT875/18 , PT870/41 , PT870/22 , PT870/20 , PT870/17 , PT870/16 , PT870/15 , PT870/14 , PT860/41 , PT860/20 , PT860/16 , PT860/14 , PT736/19 , PT736/18 , PT735/20 , PT735/16 , PT735/15 , PT735/14 , PT730/20 , PT730/17 , PT730/16 , PT730/15 , PT730/14 , PT725/20 , PT725/17 , PT725/16 , PT725/15 , PT725/14 , PT720/20 , PT720/17 , PT720/16 , PT720/15 , PT720/14 , AT750/17 , AT751/14 , AT751/16 , AT754/16 , AT890/17 , AT891/14 , PT925/80 , PT860/17 , RQ1261/17 , RQ1261/16 , HS8015/33 , HQ8270/21 , RQ1260/17 , RQ1250/17 , RQ1260/03 , RQ1160/16 , RQ1150/17 , RQ1150/16 , 1160X/40 , 1160X/42 , 1180X/40 , 1250X/40 , 1250X/42 , 1250X/45 , 1260X/40 , 1260X/45 , 1280X/40 , 1280X/42 , RQ1250/21 , 1290X/40 , RQ1250/22 , 1150X/40 , 1150X/45 , RQ1260/16 , RQ1260/21 , RQ1280/22 , RQ1260/22 , 1280X/45 , RQ1250/16 , RQ1180/22 , RQ1180/17 , RQ1180/16 , RQ1160/22 , RQ1160/21 , RQ1160/17 , RQ1280/16 , RQ1280/21 , RQ1290/23 , HQ6922/16 , HQ916/15 , HQ8270/17 , HQ7330/19 , HQ8250/18 , HQ6970/16 , HS8420/23 , RQ1050/18 , HS8460/25 , HS8440/23 , RQ1095/22 , HS8420/29 , HQ8253/18 , HQ7363/17 , HQ914/15 , RQ1053/18 , HS8460/75 , HS8440/40 , HS8440/22 , HS8420/40 , HS8420/22 , 1059X/20 , HS8460/24 , HS8440/75 , HS8460/41 , RQ1052/15 , RQ1052/18 , RQ1062/15 , RQ1062/17 , RQ1087/21 , RQ1062/19 , RQ1062/20 , RQ1052/17 , HS8023/17 , RQ1050/29 , HQ6950/16 , HQ7360/17 , HQ8290/17 , HQ6920/16 , HQ8260/17 , HQ8290/21 , HQ8260/21 , 7345XL/17 , HQ8261/21 , HQ7310/16 , HQ8261/17 , HQ8241/17 , 7315XL/17 , 7325XL/17 , HQ6990/33 , HQ6970/33 , HQ6921/16 , HQ6990/16 , HQ7380/16 , HQ7340/17 , HQ7320/17 , HQ7350/17 , HQ7360/16 , HQ7350/16 , HQ7340/16 , HQ7380/17 , HQ8290/23 , HQ8290/22 , HQ8290/18 , HQ8270/22 , HQ8290/24 , HQ8270/18 , HQ8260/18 , HQ8255/19 , HQ8255/18 , HQ8255/17 , HQ8250/17 , HQ8240/20 , HQ8240/18 , 8251XL/18 , 8260XL/40 , 7810XL/18 , HQ9199/22 , HS8015/17 , HQ8155/16 , 1050X/22 , RQ1060/22 , RQ1060/15 , RQ1090/20 , RQ1076/21 , HS8020/17 , HS8060/24 , RQ1050/17 , RQ1075/22 , RQ1075/21 , RQ1075/23 , RQ1050/16 , HS8040/17 , 1060X/20 , RQ1085/22 , RQ1060/20 , RQ1090/03 , RQ1050/15 , HQ853/16 , HS8020/18 , HS8040/18 , HS8060/25 , RQ1090/19 , RQ1060/19 , RQ1085/21 , RQ1095/21 , RQ1051/18 , RQ1061/18 , HQ6095/22 , HQ6095/16 , HQ6070/16 , HQ6075/16 , HQ6090/16 , HQ6073/16 , HQ7742/16 , HQ8150/16 , HQ6707/16 , HQ8170/21 , HQ9080/16 , HQ6710/16 , HQ9170/21 , HQ9090/22 , HQ9070/16 , HQ7320/16 , HQ9090/24 , HQ7310/17 , RQ1290/21 , HQ7782/16 , HQ8170/16 , HQ8240/17 , HQ7762/16 , HQ9170/16 , HQ9190/21 , HQ9160/16 , HQ6725/16 , HQ9190/22 , HQ9140/16 , HQ8140/16 , HQ8160/16 . 