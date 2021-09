Messa in piega sui capelli umidi o bagnati

Si consiglia di utilizzare lo styler per capelli Philips sui capelli asciutti. Questo perché i capelli bagnati sono più soggetti a danni quando vengono trattati ad alte temperature. Lisciare i capelli bagnati non produce i risultati desiderati e danneggia soltanto i capelli.

Inoltre, utilizzando dispositivi elettrici sui capelli bagnati, si corre il rischio di prendere una scossa elettrica.

Per ulteriori istruzioni e avvertenze per l'uso dello styler per capelli Philips, consultare il manuale dell'utente o contattare Philips per assistenza.