Se il foro diventa più piccolo e il bambino beve con difficoltà, è possibile che la parte superiore sia ostruita. Per risolvere il problema, passare la punta della tettarella tra pollice e indice al fine di sciogliere eventuali grumi. Dopo ogni uso, lavare le tettarelle con acqua e un detergente delicato, passando la punta della tettarella tra le dita per rimuovere ogni residuo.

Se il foro diventa più grande o mostra altri segni di deterioramento, sostituire la tettarella. Per motivi igienici, è consigliabile sostituire le tettarelle dopo 3 mesi.