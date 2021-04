Assicurarsi che le strisce di Velcro sulla scopa e le strisce di Velcro sul serbatoio dell'acqua siano perfettamente allineate. Accertarsi inoltre che il lato della scopa con le strisce sia rivolto verso l'esterno rispetto alla parte inferiore del serbatoio dell'acqua.

Il cuscinetto in microfibra dell'aspirapolvere ad acqua Philips copre la linguetta impedendo all'acqua di fluire. Se il cuscinetto in microfibra non è posizionato correttamente sulla linguetta, il dispositivo potrebbe rilasciare meno acqua del solito. Per risolvere questo problema, seguire i passaggi riportati di seguito: