Sappiamo che uno dei motivi per cui si acquista un purificatore e umidificatore d'aria 2 in 1 è quello di riuscire a respirare senza problemi in un ambiente più piacevole. Sappiamo anche che ci sono due domande che preoccupano la maggior parte degli acquirenti: è necessario sostituire il filtro a nido d'ape e, se sì, quando bisogna sostituirlo?

Ebbene abbiamo alcune risposte da dare, perché sostituire il filtro quando necessario aumenterà la durata del prodotto e ne ottimizzerà le prestazioni.

Per fare in modo che l'umidificatore funzioni al meglio e continui a offrire grandi benefici per la salute suggeriamo caldamente di acquistare filtri a nido d'ape Philips per l'apparecchio.