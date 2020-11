Se l'umidificatore Philips non umidifica l'aria (o l'indicatore di umidità non cambia), potrebbero esserci più cause. Vedere di seguito le indicazioni per risolvere il problema.

L'ambiente è troppo grande

C'è una dimensione massima per l'ambiente che l'umidificatore Philips può umidificare. Se l'ambiente supera la dimensione consigliata per il modello specifico, l'indicazione non cambierà poiché l'umidificatore non riuscirà a offrire i risultati previsti.

Il filtro di umidificazione non è assemblato correttamente

Il filtro di umidificazione deve essere assemblato intorno al supporto del filtro, altrimenti l'umidificatore non può funzionare. Verificare la correttezza dell'assemblaggio.

Nota: l'immagine di seguito non è valida per i modelli HU59xx.