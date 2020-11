Cura delle gengive per una migliore salute

La testina G3 Premium Gum Care migliora la salute delle gengive dei pazienti. Le dimensioni ridotte e le setole specifiche offrono una pulizia delicata ma efficace lungo il bordo gengivale, dove hanno origine i problemi alle gengive. È clinicamente testata per ridurre le infiammazioni delle gengive fino al 100%* e per garantire gengive fino a 7 volte più sane in appena due settimane.*