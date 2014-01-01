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Sensore SpO₂ a ditale riutilizzabile pediatrico/per adulti di corporatura minuta

Prodotti di consumo per pulsossimetria

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Philips M1192A è un sensore SpO₂ a ditale riutilizzabile pensato in modo specifico per dita minute, indicato per pazienti pediatrici e adulti di corporatura minuta di peso compreso tra 15 e 50 kg. In silicone, è resistente e non è fabbricato con lattice. Il sensore è coperto da una garanzia completa.* *Per informazioni sulla garanzia, contattare l'organizzazione locale di Philips.

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Caratteristiche
Riduce le interferenze di segnale

Progettato per FAST-SpO₂

I nostri sensori per pulsossimetria sono progettati in modo specifico per l'algoritmo FAST SpO2 (con tecnologia di soppressione degli artefatti secondo l'analisi di Fourier) brevettato da Philips. Insieme, riducono gli effetti dei movimenti del paziente, delle interferenze elettroniche, della luce ambiente e della scarsa perfusione.

Progettato per FAST-SpO₂

I nostri sensori per pulsossimetria sono progettati in modo specifico per l'algoritmo FAST SpO2 (con tecnologia di soppressione degli artefatti secondo l'analisi di Fourier) brevettato da Philips. Insieme, riducono gli effetti dei movimenti del paziente, delle interferenze elettroniche, della luce ambiente e della scarsa perfusione.

Progettato per FAST-SpO₂

I nostri sensori per pulsossimetria sono progettati in modo specifico per l'algoritmo FAST SpO2 (con tecnologia di soppressione degli artefatti secondo l'analisi di Fourier) brevettato da Philips. Insieme, riducono gli effetti dei movimenti del paziente, delle interferenze elettroniche, della luce ambiente e della scarsa perfusione.
Rigorosamente testato

Resistente e approvato

Tutti i nostri sensori per SpO₂ sono sottoposti a test rigorosi per garantire la conformità agli standard Philips.

Resistente e approvato

Tutti i nostri sensori per SpO₂ sono sottoposti a test rigorosi per garantire la conformità agli standard Philips.

Resistente e approvato

Tutti i nostri sensori per SpO₂ sono sottoposti a test rigorosi per garantire la conformità agli standard Philips.
  • Riduce le interferenze di segnale
  • Rigorosamente testato
Vedi tutte le caratteristiche
Riduce le interferenze di segnale

Progettato per FAST-SpO₂

I nostri sensori per pulsossimetria sono progettati in modo specifico per l'algoritmo FAST SpO2 (con tecnologia di soppressione degli artefatti secondo l'analisi di Fourier) brevettato da Philips. Insieme, riducono gli effetti dei movimenti del paziente, delle interferenze elettroniche, della luce ambiente e della scarsa perfusione.

Progettato per FAST-SpO₂

I nostri sensori per pulsossimetria sono progettati in modo specifico per l'algoritmo FAST SpO2 (con tecnologia di soppressione degli artefatti secondo l'analisi di Fourier) brevettato da Philips. Insieme, riducono gli effetti dei movimenti del paziente, delle interferenze elettroniche, della luce ambiente e della scarsa perfusione.

Progettato per FAST-SpO₂

I nostri sensori per pulsossimetria sono progettati in modo specifico per l'algoritmo FAST SpO2 (con tecnologia di soppressione degli artefatti secondo l'analisi di Fourier) brevettato da Philips. Insieme, riducono gli effetti dei movimenti del paziente, delle interferenze elettroniche, della luce ambiente e della scarsa perfusione.
Rigorosamente testato

Resistente e approvato

Tutti i nostri sensori per SpO₂ sono sottoposti a test rigorosi per garantire la conformità agli standard Philips.

Resistente e approvato

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Specifiche Tecniche

Sensore SpO2
Sensore SpO2
Applicazione paziente
  • Pazienti pediatrici
Sede di applicazione
  • Dito della mano
Peso del paziente consigliato
  • 15–50 kg
Compatibilità con cavi adattatori
  • M1941A
Lunghezza cavo
  • 1,5 m
Informazioni sul prodotto
Informazioni sul prodotto
Categoria prodotto
  • SpO2
Utilizzo con dispositivi Philips
  • 862108, 862231, 862439, 862474, 862478, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863278, M1020A, M1020B, M1350B, M1350C, M2600A, M2703A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536M, M4735A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS
Utilizzo con dispositivi non Philips
  • No
Tipo di prodotto
  • Sensore
Con certificazione CE
Per uso su un solo paziente/Per uso su più pazienti
  • Per uso su più pazienti
Peso confezione
  • 0,045 Kg
Non fabbricato con lattice di gomma naturale
Unità di confezionamento
  • 1 sensore
Sterile/Non sterile
  • Non sterile
Durata minima a magazzino
  • Nessuna
Sensore SpO2
Sensore SpO2
Applicazione paziente
  • Pazienti pediatrici
Sede di applicazione
  • Dito della mano
Informazioni sul prodotto
Informazioni sul prodotto
Categoria prodotto
  • SpO2
Utilizzo con dispositivi Philips
  • 862108, 862231, 862439, 862474, 862478, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863278, M1020A, M1020B, M1350B, M1350C, M2600A, M2703A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536M, M4735A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS
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Sensore SpO2
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Applicazione paziente
  • Pazienti pediatrici
Sede di applicazione
  • Dito della mano
Peso del paziente consigliato
  • 15–50 kg
Compatibilità con cavi adattatori
  • M1941A
Lunghezza cavo
  • 1,5 m
Informazioni sul prodotto
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Categoria prodotto
  • SpO2
Utilizzo con dispositivi Philips
  • 862108, 862231, 862439, 862474, 862478, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863278, M1020A, M1020B, M1350B, M1350C, M2600A, M2703A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536M, M4735A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS
Utilizzo con dispositivi non Philips
  • No
Tipo di prodotto
  • Sensore
Con certificazione CE
Per uso su un solo paziente/Per uso su più pazienti
  • Per uso su più pazienti
Peso confezione
  • 0,045 Kg
Non fabbricato con lattice di gomma naturale
Unità di confezionamento
  • 1 sensore
Sterile/Non sterile
  • Non sterile
Durata minima a magazzino
  • Nessuna
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