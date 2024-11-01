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Sensore SpO₂ a ditale, riutilizzabile, per adulti con connettore intermedio

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Il sensore SpO₂ a ditale Philips M1191T presenta un connettore intermedio che ne consente il trasferimento dal monitor al posto letto a un monitor paziente da trasporto. È indicato per l'uso sulle dita di pazienti adulti di peso superiore a 50 kg. Resistente e confortevole, non è fabbricato con lattice e consente la misurazione in continuo della saturazione di ossigeno a costi contenuti.

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Caratteristiche
Durevole e facile da pulire

Fatto per durare nel tempo

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Assistenza e supporto

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Il nostro impegno è offrire eccellenza nel supporto ai nostri clienti, dalla scelta all'ordinazione del sensore, fino alla formazione. Per maggiori informazioni sui vantaggi di collaborare con Philips, visita il nostro sito Web o contatta l'organizzazione locale di Philips.

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Specifiche Tecniche

Sensore SpO2
Sensore SpO2
Applicazione paziente
  • Pazienti adulti
Sede di applicazione
  • Dito della mano
Peso del paziente consigliato
  • >> 50 kg>
Compatibilità con cavi adattatori
  • M1943A; M1943AL
Lunghezza cavo
  • 45 cm
Informazioni sul prodotto
Informazioni sul prodotto
Utilizzo con dispositivi Philips
  • 862108, 862231, 862439, 862474, 862478, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863278, M1020A, M1020B, M1350B, M1350C, M2600A, M2703A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536J, M3536M, M4735A, M4739A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS
Utilizzo con dispositivi non Philips
  • No
Categoria prodotto
  • SpO2
Tipo di prodotto
  • Sensore
Per uso su un solo paziente/Per uso su più pazienti
  • Per uso su più pazienti
Con certificazione CE
Peso confezione
  • 0,100 Kg
Unità di confezionamento
  • 1 sensore
Non fabbricato con lattice di gomma naturale
Durata minima a magazzino
  • Nessuna
Sterile/Non sterile
  • Non sterile
Utilizzo con altri prodotti di consumo
  • M1943A, M1943AL, M4787A
Sensore SpO2
Sensore SpO2
Applicazione paziente
  • Pazienti adulti
Sede di applicazione
  • Dito della mano
Informazioni sul prodotto
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  • M1943A; M1943AL
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  • SpO2
Tipo di prodotto
  • Sensore
Per uso su un solo paziente/Per uso su più pazienti
  • Per uso su più pazienti
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Peso confezione
  • 0,100 Kg
Unità di confezionamento
  • 1 sensore
Non fabbricato con lattice di gomma naturale
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Sterile/Non sterile
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Utilizzo con altri prodotti di consumo
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