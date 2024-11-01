Cavo adattatore D-sub da 8 pin a 9 pin, per uso su più pazienti Prodotti di consumo per pulsossimetria

Pensato per l'uso con i monitor e i sensori Philips per SpO₂, il cavo adattatore M1943A è lungo 3 m ed è dotato di connettore D-sub. Consente di adattare sensori a 9 pin a porte a 8 pin. Può essere utilizzato con i seguenti sensori: M1131A, M1132A, M1133A, M1134A, M1140A, M1191T, M1192T, M1193T e M1196T.