Termini di ricerca

Sensore a fascetta infantile per SpO₂, per uso su un solo paziente

Prodotti di consumo per pulsossimetria

Trova prodotti simili

Il sensore a fascetta infantile Philips M1132A è un sensore per SpO₂ poco adesivo per uso su un solo paziente. Non fabbricato con lattice, in un tessuto morbido ma resistente, è pensato espressamente per le pelli più delicate; può essere applicato alle dita del piede o della mano di pazienti infantili di peso compreso tra 3 e 10 kg.

Contattaci
Caratteristiche
Assistenza e supporto

Assistenza e supporto

Il nostro impegno è offrire eccellenza nel supporto ai nostri clienti, dalla scelta all'ordinazione del sensore, fino alla formazione. Per maggiori informazioni sui vantaggi di collaborare con Philips, visita il nostro sito Web o contatta l'organizzazione locale di Philips.

Assistenza e supporto

Il nostro impegno è offrire eccellenza nel supporto ai nostri clienti, dalla scelta all'ordinazione del sensore, fino alla formazione. Per maggiori informazioni sui vantaggi di collaborare con Philips, visita il nostro sito Web o contatta l'organizzazione locale di Philips.

Assistenza e supporto

Il nostro impegno è offrire eccellenza nel supporto ai nostri clienti, dalla scelta all'ordinazione del sensore, fino alla formazione. Per maggiori informazioni sui vantaggi di collaborare con Philips, visita il nostro sito Web o contatta l'organizzazione locale di Philips.
Riduce le interferenze di segnale

Progettato per FAST-SpO₂

I nostri sensori per pulsossimetria sono progettati in modo specifico per l'algoritmo FAST SpO2 (con tecnologia di soppressione degli artefatti secondo l'analisi di Fourier) brevettato da Philips. Insieme, riducono gli effetti dei movimenti del paziente, delle interferenze elettroniche, della luce ambiente e della scarsa perfusione.

Progettato per FAST-SpO₂

I nostri sensori per pulsossimetria sono progettati in modo specifico per l'algoritmo FAST SpO2 (con tecnologia di soppressione degli artefatti secondo l'analisi di Fourier) brevettato da Philips. Insieme, riducono gli effetti dei movimenti del paziente, delle interferenze elettroniche, della luce ambiente e della scarsa perfusione.

Progettato per FAST-SpO₂

I nostri sensori per pulsossimetria sono progettati in modo specifico per l'algoritmo FAST SpO2 (con tecnologia di soppressione degli artefatti secondo l'analisi di Fourier) brevettato da Philips. Insieme, riducono gli effetti dei movimenti del paziente, delle interferenze elettroniche, della luce ambiente e della scarsa perfusione.
Rigorosamente testato

Resistente e approvato

Tutti i nostri sensori per SpO₂ sono sottoposti a test rigorosi per garantire la conformità agli standard Philips.

Resistente e approvato

Tutti i nostri sensori per SpO₂ sono sottoposti a test rigorosi per garantire la conformità agli standard Philips.

Resistente e approvato

Tutti i nostri sensori per SpO₂ sono sottoposti a test rigorosi per garantire la conformità agli standard Philips.
  • Assistenza e supporto
  • Riduce le interferenze di segnale
  • Rigorosamente testato
Vedi tutte le caratteristiche
Assistenza e supporto

Assistenza e supporto

Il nostro impegno è offrire eccellenza nel supporto ai nostri clienti, dalla scelta all'ordinazione del sensore, fino alla formazione. Per maggiori informazioni sui vantaggi di collaborare con Philips, visita il nostro sito Web o contatta l'organizzazione locale di Philips.

Assistenza e supporto

Il nostro impegno è offrire eccellenza nel supporto ai nostri clienti, dalla scelta all'ordinazione del sensore, fino alla formazione. Per maggiori informazioni sui vantaggi di collaborare con Philips, visita il nostro sito Web o contatta l'organizzazione locale di Philips.

Assistenza e supporto

Il nostro impegno è offrire eccellenza nel supporto ai nostri clienti, dalla scelta all'ordinazione del sensore, fino alla formazione. Per maggiori informazioni sui vantaggi di collaborare con Philips, visita il nostro sito Web o contatta l'organizzazione locale di Philips.
Riduce le interferenze di segnale

Progettato per FAST-SpO₂

I nostri sensori per pulsossimetria sono progettati in modo specifico per l'algoritmo FAST SpO2 (con tecnologia di soppressione degli artefatti secondo l'analisi di Fourier) brevettato da Philips. Insieme, riducono gli effetti dei movimenti del paziente, delle interferenze elettroniche, della luce ambiente e della scarsa perfusione.

Progettato per FAST-SpO₂

I nostri sensori per pulsossimetria sono progettati in modo specifico per l'algoritmo FAST SpO2 (con tecnologia di soppressione degli artefatti secondo l'analisi di Fourier) brevettato da Philips. Insieme, riducono gli effetti dei movimenti del paziente, delle interferenze elettroniche, della luce ambiente e della scarsa perfusione.

Progettato per FAST-SpO₂

I nostri sensori per pulsossimetria sono progettati in modo specifico per l'algoritmo FAST SpO2 (con tecnologia di soppressione degli artefatti secondo l'analisi di Fourier) brevettato da Philips. Insieme, riducono gli effetti dei movimenti del paziente, delle interferenze elettroniche, della luce ambiente e della scarsa perfusione.
Rigorosamente testato

Resistente e approvato

Tutti i nostri sensori per SpO₂ sono sottoposti a test rigorosi per garantire la conformità agli standard Philips.

Resistente e approvato

Tutti i nostri sensori per SpO₂ sono sottoposti a test rigorosi per garantire la conformità agli standard Philips.

Resistente e approvato

Tutti i nostri sensori per SpO₂ sono sottoposti a test rigorosi per garantire la conformità agli standard Philips.

Cerchi        documentazione       
relativa ai nostri
prodotti?

Cerca qui

Cerchi il nostro
negozio online
di prodotti sanitari
per professionisti?

Acquista ora

Specifiche Tecniche

Sensore SpO2
Sensore SpO2
Applicazione paziente
  • Pazienti infantili
Sede di applicazione
  • Dito della mano o del piede
Peso del paziente consigliato
  • 3–140 kg
Compatibilità con cavi adattatori
  • M1943A; M1943AL
Lunghezza cavo
  • 90 cm
Informazioni sul prodotto
Informazioni sul prodotto
Utilizzo con dispositivi Philips
  • 860335, 862474, 862478, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863278, M1020A, M1020B, M1350B, M1350C, M2703A, M2704A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, M3926A, M3927A, M3928A, M3929A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS
Categoria prodotto
  • SpO₂
Utilizzo con dispositivi non Philips
  • Cavo adattatore Nellcor necessario per Nellcor N200, N3000, N395, N-20 PA, NPB-40. Cavo adattatore GE necessario per GE Dinamap Pro400 V1.
Tipo di prodotto
  • Sensore
Per uso su un solo paziente/Per uso su più pazienti
  • Per uso su un solo paziente
Con certificazione CE
Peso confezione
  • 0,959 Kg
Unità di confezionamento
  • 20 sensori
Non fabbricato con lattice di gomma naturale
Durata minima a magazzino
  • Nessuna
Sterile/Non sterile
  • Non sterile
Utilizzo con altri prodotti di consumo
  • M1943A; M1943AL
Sensore SpO2
Sensore SpO2
Applicazione paziente
  • Pazienti infantili
Sede di applicazione
  • Dito della mano o del piede
Informazioni sul prodotto
Informazioni sul prodotto
Utilizzo con dispositivi Philips
  • 860335, 862474, 862478, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863278, M1020A, M1020B, M1350B, M1350C, M2703A, M2704A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, M3926A, M3927A, M3928A, M3929A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS
Categoria prodotto
  • SpO₂
Vedi tutte le specifiche
Sensore SpO2
Sensore SpO2
Applicazione paziente
  • Pazienti infantili
Sede di applicazione
  • Dito della mano o del piede
Peso del paziente consigliato
  • 3–140 kg
Compatibilità con cavi adattatori
  • M1943A; M1943AL
Lunghezza cavo
  • 90 cm
Informazioni sul prodotto
Informazioni sul prodotto
Utilizzo con dispositivi Philips
  • 860335, 862474, 862478, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863278, M1020A, M1020B, M1350B, M1350C, M2703A, M2704A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, M3926A, M3927A, M3928A, M3929A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS
Categoria prodotto
  • SpO₂
Utilizzo con dispositivi non Philips
  • Cavo adattatore Nellcor necessario per Nellcor N200, N3000, N395, N-20 PA, NPB-40. Cavo adattatore GE necessario per GE Dinamap Pro400 V1.
Tipo di prodotto
  • Sensore
Per uso su un solo paziente/Per uso su più pazienti
  • Per uso su un solo paziente
Con certificazione CE
Peso confezione
  • 0,959 Kg
Unità di confezionamento
  • 20 sensori
Non fabbricato con lattice di gomma naturale
Durata minima a magazzino
  • Nessuna
Sterile/Non sterile
  • Non sterile
Utilizzo con altri prodotti di consumo
  • M1943A; M1943AL
  • Il prodotto potrebbe non essere disponibile in tutti i Paesi; per informazioni sulla disponibilità del portafoglio completo di prodotti, contattare l'ufficio vendite Philips di zona.

Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

Ho capito

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Philips S.p.A. (società a socio unico), Viale Sarca 235, 20126 Milano– P. IVA 00856750153, 2004 - 2026

Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

Ho capito

You are about to visit a Philips global content page

Continue

La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.

Sei un operatore sanitario?
Campo obbligatorio

Note:

I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.

Invia Annulla