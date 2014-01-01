Sensore a fascetta infantile per SpO₂, per uso su un solo paziente Prodotti di consumo per pulsossimetria

Il sensore a fascetta infantile Philips M1132A è un sensore per SpO₂ poco adesivo per uso su un solo paziente. Non fabbricato con lattice, in un tessuto morbido ma resistente, è pensato espressamente per le pelli più delicate; può essere applicato alle dita del piede o della mano di pazienti infantili di peso compreso tra 3 e 10 kg.