Il sensore per pulsossimetria Philips M1133A fornisce una misurazione continua non invasiva della saturazione di ossigeno del sangue arterioso. Pensato per l'uso su un solo paziente per più giorni, il sensore a fascetta M1133A è realizzato con materiale morbido e flessibile senza lattice. Misura la saturazione di ossigeno una volta applicato intorno alla mano o al piede di pazienti di peso inferiore a 3 kg, sull'alluce o sul pollice di bambini di peso compreso tra 10 e 20 kg e su qualsiasi dito tranne il pollice di pazienti di peso superiore a 40 kg.
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|Applicazione paziente
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|Sede di applicazione
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|Peso del paziente consigliato
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|Compatibilità con cavi adattatori
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|Lunghezza cavo
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|Utilizzo con dispositivi Philips
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|Categoria prodotto
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|Utilizzo con dispositivi non Philips
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|Tipo di prodotto
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|Con certificazione CE
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|Per uso su un solo paziente/Per uso su più pazienti
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|Peso confezione
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|Unità di confezionamento
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|Non fabbricato con lattice di gomma naturale
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|Sterile/Non sterile
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|Durata minima a magazzino
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|Applicazione paziente
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|Utilizzo con dispositivi Philips
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|Per uso su un solo paziente/Per uso su più pazienti
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Note:
I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.