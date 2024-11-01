Multi-patient, 8-pin to 9-pin D-sub adapter cable, 1.1 m (3.6 ft) Prodotti di consumo per pulsossimetria

Pensato per l'uso con i monitor e i sensori Philips per SpO₂, il cavo adattatore a 8 pin M1943A è lungo 1,1 m ed è dotato di connettore D-sub. Consente di adattare sensori a 9 pin a prese a 8 pin. Può essere utilizzato con i seguenti sensori: M1131A, M1132A, M1133A, M1134A, M1140A, M1191T, M1192T, M1193T e M1196T.