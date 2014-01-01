Sensore SpO₂ a ditale, riutilizzabile, per adulti con connettore intermedio

Il sensore SpO₂ a ditale Philips M1191T presenta un connettore intermedio che ne consente il trasferimento dal monitor al posto letto a un monitor paziente da trasporto. È indicato per l'uso sulle dita di pazienti adulti di peso superiore a 50 kg. Resistente e confortevole, non è fabbricato con lattice e consente la misurazione in continuo della saturazione di ossigeno a costi contenuti.

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