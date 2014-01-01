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Reusable adult SpO₂ glove sensor with long cable

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Il sensore SpO₂ a ditale M1191BL è dotato di un cavo lungo 3 metri adatto per varie tipologie di letti/sale. Indicato per l'applicazione sulle dita di pazienti adulti di peso superiore a 50 kg. Non fabbricato con lattice, resistente e confortevole, il sensore M1191BL costituisce una soluzione versatile e conveniente per la misurazione continua della saturazione di ossigeno.

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Caratteristiche
Pulibile e riutilizzabile

Facile da pulire

I nostri sensori M1191B e M1191BL possono essere facilmente puliti e disinfettati con una soluzione disinfettante o immergendoli in essa.

Facile da pulire

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Assistenza e supporto

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Il nostro impegno è offrire eccellenza nel supporto ai nostri clienti, dalla scelta all'ordinazione del sensore, fino alla formazione. Per maggiori informazioni sui vantaggi di collaborare con Philips, visita il nostro sito Web o contatta l'organizzazione locale di Philips.

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Per un'ampia tipologia di pazienti

Robusto e confortevole allo stesso tempo

Il design unico lo rende adattabile a dita di ogni grandezza, risultando sempre perfettamente aderente. Il silicone morbido aiuta a evitare le irritazioni cutanee.

Robusto e confortevole allo stesso tempo

Il design unico lo rende adattabile a dita di ogni grandezza, risultando sempre perfettamente aderente. Il silicone morbido aiuta a evitare le irritazioni cutanee.

Robusto e confortevole allo stesso tempo

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  • Pulibile e riutilizzabile
  • Assistenza e supporto
  • Per un'ampia tipologia di pazienti
Vedi tutte le caratteristiche
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Robusto e confortevole allo stesso tempo

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Robusto e confortevole allo stesso tempo

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Specifiche Tecniche

Sensore SpO2
Sensore SpO2
Applicazione paziente
  • Pazienti adulti
Sede di applicazione
  • Dito della mano
Peso del paziente consigliato
  • >50 kg
Compatibilità con cavi adattatori
  • --
Lunghezza cavo
  • 3,0 m
Informazioni sul prodotto
Informazioni sul prodotto
Utilizzo con dispositivi Philips
  • 862108, 862231, 862439, 862474, 862478, 863063, 863064, 863065, 863066, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863278, M1020B, M2600A, M2703A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536J, M4735A, M4739A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS
Categoria prodotto
  • SpO2
Utilizzo con dispositivi non Philips
  • No
Tipo di prodotto
  • Sensore
Per uso su un solo paziente/Per uso su più pazienti
  • Per uso su più pazienti
Con certificazione CE
Peso confezione
  • 0,250 Kg
Unità di confezionamento
  • 1 sensore
Non fabbricato con lattice di gomma naturale
Sterile/Non sterile
  • Non sterile
Durata minima a magazzino
  • Nessuno
Sensore SpO2
Sensore SpO2
Applicazione paziente
  • Pazienti adulti
Sede di applicazione
  • Dito della mano
Informazioni sul prodotto
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Utilizzo con dispositivi Philips
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Categoria prodotto
  • SpO2
Vedi tutte le specifiche
Sensore SpO2
Sensore SpO2
Applicazione paziente
  • Pazienti adulti
Sede di applicazione
  • Dito della mano
Peso del paziente consigliato
  • >50 kg
Compatibilità con cavi adattatori
  • --
Lunghezza cavo
  • 3,0 m
Informazioni sul prodotto
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  • 862108, 862231, 862439, 862474, 862478, 863063, 863064, 863065, 863066, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863278, M1020B, M2600A, M2703A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536J, M4735A, M4739A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS
Categoria prodotto
  • SpO2
Utilizzo con dispositivi non Philips
  • No
Tipo di prodotto
  • Sensore
Per uso su un solo paziente/Per uso su più pazienti
  • Per uso su più pazienti
Con certificazione CE
Peso confezione
  • 0,250 Kg
Unità di confezionamento
  • 1 sensore
Non fabbricato con lattice di gomma naturale
Sterile/Non sterile
  • Non sterile
Durata minima a magazzino
  • Nessuno
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Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

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