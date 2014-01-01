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Il cavo di prolunga Philips M1941A è un connettore di ingresso da 8 pin a 8 pin. Di lunghezza pari a 2,0 m, è compatibile con una vasta gamma di prodotti Philips. Non è fabbricato con lattice di gomma naturale.

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Caratteristiche
Progettato per durare

Testato

Un cavo difettoso può compromettere la capacità di ottenere letture accurate. Prima di essere immesso sul mercato, il cavo adattatore Philips M1141A è stato sottoposto a test per garantirne la resistenza agli strappi e agli attorcigliamenti tipici dell'uso in condizioni difficili.

Testato

Un cavo difettoso può compromettere la capacità di ottenere letture accurate. Prima di essere immesso sul mercato, il cavo adattatore Philips M1141A è stato sottoposto a test per garantirne la resistenza agli strappi e agli attorcigliamenti tipici dell'uso in condizioni difficili.

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Un cavo difettoso può compromettere la capacità di ottenere letture accurate. Prima di essere immesso sul mercato, il cavo adattatore Philips M1141A è stato sottoposto a test per garantirne la resistenza agli strappi e agli attorcigliamenti tipici dell'uso in condizioni difficili.
  • Progettato per durare
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Un cavo difettoso può compromettere la capacità di ottenere letture accurate. Prima di essere immesso sul mercato, il cavo adattatore Philips M1141A è stato sottoposto a test per garantirne la resistenza agli strappi e agli attorcigliamenti tipici dell'uso in condizioni difficili.

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Un cavo difettoso può compromettere la capacità di ottenere letture accurate. Prima di essere immesso sul mercato, il cavo adattatore Philips M1141A è stato sottoposto a test per garantirne la resistenza agli strappi e agli attorcigliamenti tipici dell'uso in condizioni difficili.

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Un cavo difettoso può compromettere la capacità di ottenere letture accurate. Prima di essere immesso sul mercato, il cavo adattatore Philips M1141A è stato sottoposto a test per garantirne la resistenza agli strappi e agli attorcigliamenti tipici dell'uso in condizioni difficili.

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Specifiche Tecniche

Cavo adattatore SpO2
Cavo adattatore SpO2
Lunghezza cavo
  • 2,0 m
Numero di pin
  • 8 pin
Compatibilità con sensori
  • Philips
Informazioni sul prodotto
Informazioni sul prodotto
Utilizzo con dispositivi Philips
  • 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863278, M1020B, M2703A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536M, M4735A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS
Categoria prodotto
  • SpO2
Utilizzo con dispositivi non Philips
  • No
Tipo di prodotto
  • Cavo adattatore
Con certificazione CE
Per uso su un solo paziente/Per uso su più pazienti
  • Per uso su più pazienti
Peso confezione
  • 0,236 Kg
Non fabbricato con lattice di gomma naturale
Unità di confezionamento
  • 1 cavo
Sterile/Non sterile
  • Non sterile
Durata minima a magazzino
  • Nessuno
Utilizzo con altri prodotti di consumo
  • M1191B; M1192A; M1193A; M1194A; M1195A; M1196A; M1196S
Cavo adattatore SpO2
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Lunghezza cavo
  • 2,0 m
Numero di pin
  • 8 pin
Informazioni sul prodotto
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Utilizzo con dispositivi Philips
  • 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863278, M1020B, M2703A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536M, M4735A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS
Categoria prodotto
  • SpO2
Vedi tutte le specifiche
Cavo adattatore SpO2
Cavo adattatore SpO2
Lunghezza cavo
  • 2,0 m
Numero di pin
  • 8 pin
Compatibilità con sensori
  • Philips
Informazioni sul prodotto
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Utilizzo con dispositivi Philips
  • 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863278, M1020B, M2703A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536M, M4735A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS
Categoria prodotto
  • SpO2
Utilizzo con dispositivi non Philips
  • No
Tipo di prodotto
  • Cavo adattatore
Con certificazione CE
Per uso su un solo paziente/Per uso su più pazienti
  • Per uso su più pazienti
Peso confezione
  • 0,236 Kg
Non fabbricato con lattice di gomma naturale
Unità di confezionamento
  • 1 cavo
Sterile/Non sterile
  • Non sterile
Durata minima a magazzino
  • Nessuno
Utilizzo con altri prodotti di consumo
  • M1191B; M1192A; M1193A; M1194A; M1195A; M1196A; M1196S
  • La disponibilità dei prodotti varia a seconda dei Paesi. Per informazioni sulla disponibilità del portafoglio completo di prodotti, contattare l'ufficio vendite Philips di zona.

Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

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