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Sensore SpO₂ a molletta, riutilizzabile, per adulti

Prodotti di consumo per pulsossimetria

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Il sensore a molletta per adulti riutilizzabile Philips M1196A esegue letture pulsossimetriche affidabili su pazienti adulti e pediatrici di peso superiore a 40 kg. Il suo cavo, lungo 3,0 m, si adatta a varie possibilità di posizionamento del monitor. Non è fabbricato con lattice.

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Caratteristiche
Fatto per durare

Garanzia completa

"Durevole e conveniente, il sensore è progettato per resistere a usi ripetuti. Viene fornito con una garanzia completa.* *Consultare l'ufficio vendite locale per i dettagli della garanzia nella propria zona."

Garanzia completa

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Riduce le interferenze di segnale

Progettato per FAST-SpO₂

I nostri sensori per pulsossimetria sono progettati in modo specifico per l'algoritmo FAST SpO2 (con tecnologia di soppressione degli artefatti secondo l'analisi di Fourier) brevettato da Philips. Insieme, riducono gli effetti dei movimenti del paziente, delle interferenze elettroniche, della luce ambiente e della scarsa perfusione.

Progettato per FAST-SpO₂

I nostri sensori per pulsossimetria sono progettati in modo specifico per l'algoritmo FAST SpO2 (con tecnologia di soppressione degli artefatti secondo l'analisi di Fourier) brevettato da Philips. Insieme, riducono gli effetti dei movimenti del paziente, delle interferenze elettroniche, della luce ambiente e della scarsa perfusione.

Progettato per FAST-SpO₂

I nostri sensori per pulsossimetria sono progettati in modo specifico per l'algoritmo FAST SpO2 (con tecnologia di soppressione degli artefatti secondo l'analisi di Fourier) brevettato da Philips. Insieme, riducono gli effetti dei movimenti del paziente, delle interferenze elettroniche, della luce ambiente e della scarsa perfusione.
Rigorosamente testato

Resistente e approvato

Tutti i nostri sensori per SpO₂ sono sottoposti a test rigorosi per garantire la conformità agli standard Philips.

Resistente e approvato

Tutti i nostri sensori per SpO₂ sono sottoposti a test rigorosi per garantire la conformità agli standard Philips.

Resistente e approvato

Tutti i nostri sensori per SpO₂ sono sottoposti a test rigorosi per garantire la conformità agli standard Philips.
  • Fatto per durare
  • Riduce le interferenze di segnale
  • Rigorosamente testato
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Progettato per FAST-SpO₂

I nostri sensori per pulsossimetria sono progettati in modo specifico per l'algoritmo FAST SpO2 (con tecnologia di soppressione degli artefatti secondo l'analisi di Fourier) brevettato da Philips. Insieme, riducono gli effetti dei movimenti del paziente, delle interferenze elettroniche, della luce ambiente e della scarsa perfusione.

Progettato per FAST-SpO₂

I nostri sensori per pulsossimetria sono progettati in modo specifico per l'algoritmo FAST SpO2 (con tecnologia di soppressione degli artefatti secondo l'analisi di Fourier) brevettato da Philips. Insieme, riducono gli effetti dei movimenti del paziente, delle interferenze elettroniche, della luce ambiente e della scarsa perfusione.

Progettato per FAST-SpO₂

I nostri sensori per pulsossimetria sono progettati in modo specifico per l'algoritmo FAST SpO2 (con tecnologia di soppressione degli artefatti secondo l'analisi di Fourier) brevettato da Philips. Insieme, riducono gli effetti dei movimenti del paziente, delle interferenze elettroniche, della luce ambiente e della scarsa perfusione.
Rigorosamente testato

Resistente e approvato

Tutti i nostri sensori per SpO₂ sono sottoposti a test rigorosi per garantire la conformità agli standard Philips.

Resistente e approvato

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Specifiche Tecniche

Sensore SpO2
Sensore SpO2
Applicazione paziente
  • Pazienti adulti e pediatrici
Sede di applicazione
  • Dito della mano
Peso del paziente consigliato
  • >> 40 kg>
Compatibilità con cavi adattatori
  • --
Lunghezza cavo
  • 3,0 m
Informazioni sul prodotto
Informazioni sul prodotto
Utilizzo con dispositivi Philips
  • 860335, 862108, 862231, 862439, 862474, 862478, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863278, M1020B, M2600A, M2703A, M2704A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536M, M4735A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS
Categoria prodotto
  • SpO2
Utilizzo con dispositivi non Philips
  • No
Tipo di prodotto
  • Sensore
Con certificazione CE
Per uso su un solo paziente/Per uso su più pazienti
  • Per uso su più pazienti
Peso confezione
  • 0,275 Kg
Unità di confezionamento
  • 1 sensore
Non fabbricato con lattice di gomma naturale
Sterile/Non sterile
  • Non sterile
Durata minima a magazzino
  • Nessuna
Sensore SpO2
Sensore SpO2
Applicazione paziente
  • Pazienti adulti e pediatrici
Sede di applicazione
  • Dito della mano
Informazioni sul prodotto
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Utilizzo con dispositivi Philips
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Categoria prodotto
  • SpO2
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  • --
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  • 3,0 m
Informazioni sul prodotto
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  • 860335, 862108, 862231, 862439, 862474, 862478, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863278, M1020B, M2600A, M2703A, M2704A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536M, M4735A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS
Categoria prodotto
  • SpO2
Utilizzo con dispositivi non Philips
  • No
Tipo di prodotto
  • Sensore
Con certificazione CE
Per uso su un solo paziente/Per uso su più pazienti
  • Per uso su più pazienti
Peso confezione
  • 0,275 Kg
Unità di confezionamento
  • 1 sensore
Non fabbricato con lattice di gomma naturale
Sterile/Non sterile
  • Non sterile
Durata minima a magazzino
  • Nessuna
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Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

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