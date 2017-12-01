Nasal Alar FAST SpO₂ Sensor, Case of 20 Prodotti di consumo per pulsossimetria

Il sensore Philips Nasal Alar FAST SpO2 assicura un monitoraggio affidabile della saturazione dell'ossigeno in corrispondenza dell'ala nasale, punto in cui viene mantenuto un forte afflusso di sangue dalle arterie carotidi. Questo punto di applicazione genera un segnale forte e costante ed è meno suscettibile alla costrizione vascolare rispetto agli arti,¹ fornendo pertanto segnali precisi e affidabili anche in condizioni difficili, come in caso di scarsa perfusione e centralizzazione della circolazione del sangue .² Progettato per garantire comfort e durata, il sensore è di tipo non adesivo e può essere utilizzato sullo stesso paziente per un massimo di sette giorni in diversi reparti.