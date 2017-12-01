Il sensore Philips Nasal Alar FAST SpO2 assicura un monitoraggio affidabile della saturazione dell'ossigeno in corrispondenza dell'ala nasale, punto in cui viene mantenuto un forte afflusso di sangue dalle arterie carotidi. Questo punto di applicazione genera un segnale forte e costante ed è meno suscettibile alla costrizione vascolare rispetto agli arti,¹ fornendo pertanto segnali precisi e affidabili anche in condizioni difficili, come in caso di scarsa perfusione e centralizzazione della circolazione del sangue .² Progettato per garantire comfort e durata, il sensore è di tipo non adesivo e può essere utilizzato sullo stesso paziente per un massimo di sette giorni in diversi reparti.
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|Dimensioni della confezione
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|Utilizzo con dispositivi non Philips
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|Utilizzo con dispositivi Philips
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|Colore
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|Categoria prodotto
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|Tipo di prodotto
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|Con certificazione CE
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|Per uso su un solo paziente/Per uso su più pazienti
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|Peso confezione
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|Unità di confezionamento
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|Non fabbricato con lattice di gomma naturale
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|Sterile/Non sterile
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|Durata a magazzino
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|Compatibilità con cavi adattatori
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|Applicazione su pazienti
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|Punto di applicazione
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|Lunghezza del cavo
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|Utilizzo con dispositivi non Philips
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|Utilizzo con dispositivi Philips
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|Utilizzo con dispositivi Philips
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|Colore
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|Categoria prodotto
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|Tipo di prodotto
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|Unità di confezionamento
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|Non fabbricato con lattice di gomma naturale
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Note:
I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.