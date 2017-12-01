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Nasal Alar FAST SpO₂ Sensor, Case of 20

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Il sensore Philips Nasal Alar FAST SpO2 assicura un monitoraggio affidabile della saturazione dell'ossigeno in corrispondenza dell'ala nasale, punto in cui viene mantenuto un forte afflusso di sangue dalle arterie carotidi. Questo punto di applicazione genera un segnale forte e costante ed è meno suscettibile alla costrizione vascolare rispetto agli arti,¹ fornendo pertanto segnali precisi e affidabili anche in condizioni difficili, come in caso di scarsa perfusione e centralizzazione della circolazione del sangue .² Progettato per garantire comfort e durata, il sensore è di tipo non adesivo e può essere utilizzato sullo stesso paziente per un massimo di sette giorni in diversi reparti.

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Caratteristiche
Posizionamento preferito per la scarsa perfusione
Affidabile e confortevole

Affidabile e confortevole

Rispetto ai sensori applicabili alla fronte, il sensore Nasal Alar SpO₂ ha provocato meno lesioni da pressione nel periodo considerato di 5 giorni di utilizzo.³ Il sensore per ala nasale non richiede fasce o adesivi ed espone il paziente a una sensazione di calore e pressione di minima intensità, consentendogli inoltre di mantenere le mani libere.

Affidabile e confortevole

Affidabile e confortevole
Rispetto ai sensori applicabili alla fronte, il sensore Nasal Alar SpO₂ ha provocato meno lesioni da pressione nel periodo considerato di 5 giorni di utilizzo.³ Il sensore per ala nasale non richiede fasce o adesivi ed espone il paziente a una sensazione di calore e pressione di minima intensità, consentendogli inoltre di mantenere le mani libere.

Affidabile e confortevole

Rispetto ai sensori applicabili alla fronte, il sensore Nasal Alar SpO₂ ha provocato meno lesioni da pressione nel periodo considerato di 5 giorni di utilizzo.³ Il sensore per ala nasale non richiede fasce o adesivi ed espone il paziente a una sensazione di calore e pressione di minima intensità, consentendogli inoltre di mantenere le mani libere.
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Posizionamento preferito per la scarsa perfusione
Affidabile e confortevole

Affidabile e confortevole

Rispetto ai sensori applicabili alla fronte, il sensore Nasal Alar SpO₂ ha provocato meno lesioni da pressione nel periodo considerato di 5 giorni di utilizzo.³ Il sensore per ala nasale non richiede fasce o adesivi ed espone il paziente a una sensazione di calore e pressione di minima intensità, consentendogli inoltre di mantenere le mani libere.
Soluzione per scarsa perfusione
L'ala nasale garantisce misurazioni affidabili

L'ala nasale garantisce misurazioni affidabili

L'ala nasale mantiene costantemente un buon apporto di sangue dalle arterie carotidi interna ed esterna, con un segnale forte e costante, meno suscettibile alla costrizione vascolare rispetto agli arti. Consente dunque di ottenere risultati affidabili, anche in condizioni critiche di scarsa perfusione e centralizzazione della circolazione del sangue.

L'ala nasale garantisce misurazioni affidabili

L'ala nasale garantisce misurazioni affidabili
L'ala nasale mantiene costantemente un buon apporto di sangue dalle arterie carotidi interna ed esterna, con un segnale forte e costante, meno suscettibile alla costrizione vascolare rispetto agli arti. Consente dunque di ottenere risultati affidabili, anche in condizioni critiche di scarsa perfusione e centralizzazione della circolazione del sangue.

L'ala nasale garantisce misurazioni affidabili

L'ala nasale mantiene costantemente un buon apporto di sangue dalle arterie carotidi interna ed esterna, con un segnale forte e costante, meno suscettibile alla costrizione vascolare rispetto agli arti. Consente dunque di ottenere risultati affidabili, anche in condizioni critiche di scarsa perfusione e centralizzazione della circolazione del sangue.
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Soluzione per scarsa perfusione
L'ala nasale garantisce misurazioni affidabili

L'ala nasale garantisce misurazioni affidabili

L'ala nasale mantiene costantemente un buon apporto di sangue dalle arterie carotidi interna ed esterna, con un segnale forte e costante, meno suscettibile alla costrizione vascolare rispetto agli arti. Consente dunque di ottenere risultati affidabili, anche in condizioni critiche di scarsa perfusione e centralizzazione della circolazione del sangue.
Sensore SpO₂ di lunga durata
Funzionalità di monitoraggio per le degenze prolungate

Funzionalità di monitoraggio per le degenze prolungate

Il sensore Philips Nasal Alar SpO₂ è sostenibile e durevole, dato che si usa un solo sensore per paziente fino a 7 giorni, anche quando il paziente viene spostato in altri reparti.

Funzionalità di monitoraggio per le degenze prolungate

Funzionalità di monitoraggio per le degenze prolungate
Il sensore Philips Nasal Alar SpO₂ è sostenibile e durevole, dato che si usa un solo sensore per paziente fino a 7 giorni, anche quando il paziente viene spostato in altri reparti.

Funzionalità di monitoraggio per le degenze prolungate

Il sensore Philips Nasal Alar SpO₂ è sostenibile e durevole, dato che si usa un solo sensore per paziente fino a 7 giorni, anche quando il paziente viene spostato in altri reparti.
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Sensore SpO₂ di lunga durata
Funzionalità di monitoraggio per le degenze prolungate

Funzionalità di monitoraggio per le degenze prolungate

Il sensore Philips Nasal Alar SpO₂ è sostenibile e durevole, dato che si usa un solo sensore per paziente fino a 7 giorni, anche quando il paziente viene spostato in altri reparti.
Flessibilità d'uso
Vantaggi reali per soddisfare varie priorità

Vantaggi reali per soddisfare varie priorità

Il segnale SpO₂ è sempre costante durante le delicate procedure di terapia intensiva. In sala operatoria, il sensore può essere posizionato su un sito più accessibile rispetto ai tradizionali sensori applicabili alle dita. Consente di migliorare l'efficienza dei tempi eliminando la necessità per il personale infermieristico di provare e scartare più sensori alla ricerca di un segnale stabile.

Vantaggi reali per soddisfare varie priorità

Vantaggi reali per soddisfare varie priorità
Il segnale SpO₂ è sempre costante durante le delicate procedure di terapia intensiva. In sala operatoria, il sensore può essere posizionato su un sito più accessibile rispetto ai tradizionali sensori applicabili alle dita. Consente di migliorare l'efficienza dei tempi eliminando la necessità per il personale infermieristico di provare e scartare più sensori alla ricerca di un segnale stabile.

Vantaggi reali per soddisfare varie priorità

Il segnale SpO₂ è sempre costante durante le delicate procedure di terapia intensiva. In sala operatoria, il sensore può essere posizionato su un sito più accessibile rispetto ai tradizionali sensori applicabili alle dita. Consente di migliorare l'efficienza dei tempi eliminando la necessità per il personale infermieristico di provare e scartare più sensori alla ricerca di un segnale stabile.
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Flessibilità d'uso
Vantaggi reali per soddisfare varie priorità

Vantaggi reali per soddisfare varie priorità

Il segnale SpO₂ è sempre costante durante le delicate procedure di terapia intensiva. In sala operatoria, il sensore può essere posizionato su un sito più accessibile rispetto ai tradizionali sensori applicabili alle dita. Consente di migliorare l'efficienza dei tempi eliminando la necessità per il personale infermieristico di provare e scartare più sensori alla ricerca di un segnale stabile.
Customer story: esperienza sul campo

Customer story: esperienza sul campo

I pulsossimetri convenzionali sono applicati al dito; tuttavia, il sensore Philips Nasal Alar SpO2 offre una pratica alternativa per i pazienti con scarsa perfusione. Nel video, il Dott. Lieven Vergote e Kristoff Colman dell'A.S.Z. Hospital di Aalst, in Belgio, condividono le proprie esperienze sul campo con il sensore Nasal Alar e illustrano alcuni vantaggi di questa soluzione.

Customer story: esperienza sul campo

I pulsossimetri convenzionali sono applicati al dito; tuttavia, il sensore Philips Nasal Alar SpO2 offre una pratica alternativa per i pazienti con scarsa perfusione. Nel video, il Dott. Lieven Vergote e Kristoff Colman dell'A.S.Z. Hospital di Aalst, in Belgio, condividono le proprie esperienze sul campo con il sensore Nasal Alar e illustrano alcuni vantaggi di questa soluzione.

Customer story: esperienza sul campo

I pulsossimetri convenzionali sono applicati al dito; tuttavia, il sensore Philips Nasal Alar SpO2 offre una pratica alternativa per i pazienti con scarsa perfusione. Nel video, il Dott. Lieven Vergote e Kristoff Colman dell'A.S.Z. Hospital di Aalst, in Belgio, condividono le proprie esperienze sul campo con il sensore Nasal Alar e illustrano alcuni vantaggi di questa soluzione.
  • Posizionamento preferito per la scarsa perfusione
  • Soluzione per scarsa perfusione
  • Sensore SpO₂ di lunga durata
  • Flessibilità d'uso
Vedi tutte le caratteristiche
Posizionamento preferito per la scarsa perfusione
Affidabile e confortevole

Affidabile e confortevole

Rispetto ai sensori applicabili alla fronte, il sensore Nasal Alar SpO₂ ha provocato meno lesioni da pressione nel periodo considerato di 5 giorni di utilizzo.³ Il sensore per ala nasale non richiede fasce o adesivi ed espone il paziente a una sensazione di calore e pressione di minima intensità, consentendogli inoltre di mantenere le mani libere.

Affidabile e confortevole

Affidabile e confortevole
Rispetto ai sensori applicabili alla fronte, il sensore Nasal Alar SpO₂ ha provocato meno lesioni da pressione nel periodo considerato di 5 giorni di utilizzo.³ Il sensore per ala nasale non richiede fasce o adesivi ed espone il paziente a una sensazione di calore e pressione di minima intensità, consentendogli inoltre di mantenere le mani libere.

Affidabile e confortevole

Rispetto ai sensori applicabili alla fronte, il sensore Nasal Alar SpO₂ ha provocato meno lesioni da pressione nel periodo considerato di 5 giorni di utilizzo.³ Il sensore per ala nasale non richiede fasce o adesivi ed espone il paziente a una sensazione di calore e pressione di minima intensità, consentendogli inoltre di mantenere le mani libere.
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Rispetto ai sensori applicabili alla fronte, il sensore Nasal Alar SpO₂ ha provocato meno lesioni da pressione nel periodo considerato di 5 giorni di utilizzo.³ Il sensore per ala nasale non richiede fasce o adesivi ed espone il paziente a una sensazione di calore e pressione di minima intensità, consentendogli inoltre di mantenere le mani libere.
Soluzione per scarsa perfusione
L'ala nasale garantisce misurazioni affidabili

L'ala nasale garantisce misurazioni affidabili

L'ala nasale mantiene costantemente un buon apporto di sangue dalle arterie carotidi interna ed esterna, con un segnale forte e costante, meno suscettibile alla costrizione vascolare rispetto agli arti. Consente dunque di ottenere risultati affidabili, anche in condizioni critiche di scarsa perfusione e centralizzazione della circolazione del sangue.

L'ala nasale garantisce misurazioni affidabili

L'ala nasale garantisce misurazioni affidabili
L'ala nasale mantiene costantemente un buon apporto di sangue dalle arterie carotidi interna ed esterna, con un segnale forte e costante, meno suscettibile alla costrizione vascolare rispetto agli arti. Consente dunque di ottenere risultati affidabili, anche in condizioni critiche di scarsa perfusione e centralizzazione della circolazione del sangue.

L'ala nasale garantisce misurazioni affidabili

L'ala nasale mantiene costantemente un buon apporto di sangue dalle arterie carotidi interna ed esterna, con un segnale forte e costante, meno suscettibile alla costrizione vascolare rispetto agli arti. Consente dunque di ottenere risultati affidabili, anche in condizioni critiche di scarsa perfusione e centralizzazione della circolazione del sangue.
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L'ala nasale garantisce misurazioni affidabili

L'ala nasale mantiene costantemente un buon apporto di sangue dalle arterie carotidi interna ed esterna, con un segnale forte e costante, meno suscettibile alla costrizione vascolare rispetto agli arti. Consente dunque di ottenere risultati affidabili, anche in condizioni critiche di scarsa perfusione e centralizzazione della circolazione del sangue.
Sensore SpO₂ di lunga durata
Funzionalità di monitoraggio per le degenze prolungate

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Il sensore Philips Nasal Alar SpO₂ è sostenibile e durevole, dato che si usa un solo sensore per paziente fino a 7 giorni, anche quando il paziente viene spostato in altri reparti.

Funzionalità di monitoraggio per le degenze prolungate

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Flessibilità d'uso
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Il segnale SpO₂ è sempre costante durante le delicate procedure di terapia intensiva. In sala operatoria, il sensore può essere posizionato su un sito più accessibile rispetto ai tradizionali sensori applicabili alle dita. Consente di migliorare l'efficienza dei tempi eliminando la necessità per il personale infermieristico di provare e scartare più sensori alla ricerca di un segnale stabile.

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Il segnale SpO₂ è sempre costante durante le delicate procedure di terapia intensiva. In sala operatoria, il sensore può essere posizionato su un sito più accessibile rispetto ai tradizionali sensori applicabili alle dita. Consente di migliorare l'efficienza dei tempi eliminando la necessità per il personale infermieristico di provare e scartare più sensori alla ricerca di un segnale stabile.
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I pulsossimetri convenzionali sono applicati al dito; tuttavia, il sensore Philips Nasal Alar SpO2 offre una pratica alternativa per i pazienti con scarsa perfusione. Nel video, il Dott. Lieven Vergote e Kristoff Colman dell'A.S.Z. Hospital di Aalst, in Belgio, condividono le proprie esperienze sul campo con il sensore Nasal Alar e illustrano alcuni vantaggi di questa soluzione.

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I pulsossimetri convenzionali sono applicati al dito; tuttavia, il sensore Philips Nasal Alar SpO2 offre una pratica alternativa per i pazienti con scarsa perfusione. Nel video, il Dott. Lieven Vergote e Kristoff Colman dell'A.S.Z. Hospital di Aalst, in Belgio, condividono le proprie esperienze sul campo con il sensore Nasal Alar e illustrano alcuni vantaggi di questa soluzione.

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Specifiche Tecniche

Informazioni sul prodotto
Informazioni sul prodotto
Dimensioni della confezione
  • 270 x 230 x 127 mm
Informazioni sul prodotto
Informazioni sul prodotto
Utilizzo con dispositivi non Philips
  • No
Utilizzo con dispositivi Philips
  • Tutti i dispositivi di monitoraggio Philips con Philips FAST SpO2**
Colore
  • Bianco
Categoria prodotto
  • SpO₂
Tipo di prodotto
  • Sensore
Con certificazione CE
Per uso su un solo paziente/Per uso su più pazienti
  • Per uso su un solo paziente
Peso confezione
  • 1,36 kg
Unità di confezionamento
  • 20 sensori
Non fabbricato con lattice di gomma naturale
Sterile/Non sterile
  • Non sterile
Durata a magazzino
  • Cinque anni
Sensore SpO2
Sensore SpO2
Compatibilità con cavi adattatori
  • M1943A, M1943AL
Sensore SpO₂
Sensore SpO₂
Applicazione su pazienti
  • Pazienti pediatrici e adulti
Punto di applicazione
  • Ala nasale
Lunghezza del cavo
  • 1 m
Informazioni sul prodotto
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  • 270 x 230 x 127 mm
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  • M1943A, M1943AL
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Punto di applicazione
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Lunghezza del cavo
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  • * La disponibilità del sensore Nasal Alar FAST SpO₂ varia a seconda dei Paesi. Per informazioni sulla disponibilità del portafoglio completo di prodotti, contattare l'ufficio vendite Philips di zona.
  • **Per l'elenco completo dei dispositivi compatibili, fare riferimento alle Istruzioni d'uso o contattare l'organizzazione locale di Philips per ulteriori informazioni.
  • 1. Morey TE, Rice MJ, Vasilopoulos T, Dennis DM, Melker RJ.Feasibility and accuracy of nasal alar pulse oximetry. Br J Anaesth. 2014; 112(6):1109-14. doi: 10.1093/bja/aeu095.
  • 2. Schallom M, Prentice D, Sona C, Arroyo C, Mazuski J. Comparison of nasal and forehead oximetry accuracy and pressure injury in critically ill patients. Heart & Lung 2018, 47:93-99. https://doi.org/10.1016/j.hrtlng.2017.12.002
  • 3. Schallom M, Prentice D, Sona C, Mazuski J. Comparison of Nasal and Forehead Oximetry Accuracy and Pressure Injury in Critically Ill Patients. Critical Care Medicine. 2016;44:12(Suppl.).

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