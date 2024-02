Se il tuo prodotto non è più in garanzia, miriamo a rendere il processo di riparazione il più semplice possibile. La soluzione offerta e il costo finale dipenderanno dal tipo di guasto riscontrato e dall'anzianità del prodotto .

Per i prodotti che non dispongono di un'opzione di riparazione, offriamo ai nostri consumatori un buono sconto per l'acquisto di un nuovo prodotto nel negozio online Philips.

Per verificare la soluzione più idonea per la riparazione o un buono sconto per il tuo prodotto difettoso, registrati nel nostro portale online. Per tutti i prodotti ma soprattutto per le macchine da caffè e i prodotti Avent, contatta il nostro team di servizio ai consumatori. Nota: durante la registrazione del prodotto, se non sei soddisfatto della soluzione offerta e non desideri continuare, puoi chiudere il sistema in qualsiasi momento e metterti in contatto con il nostro team di servizio ai consumatori per ulteriore supporto.