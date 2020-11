Scegli fra 3 accessori ad aggancio per ottenere il look che vuoi

Sganciando semplicemente dall'impugnatura l'accessorio che ti serve, puoi trasformare questo kit in un rasoio, un regolabarba o un bodygroom. Quando hai finito, aggancialo di nuovo in posizione. Per una pelle liscia, scegli il rasoio, per una barba perfetta usa il regolabarba e se invece vuoi sistemare i peli del corpo, opta per il bodygroom. Con un unico strumento puoi avere tutti i look che vuoi.