Il pettine regolabile incluso taglia i peli da 3 a 11 mm

Il rifinitore integrato con pettine regolabile in 5 impostazioni di lunghezza è progettato per offrire ulteriore efficacia. Puoi regolare il pettine a un'altezza compresa tra 3 e 11 mm per tagliare i peli alla lunghezza desiderata o ottenere un look naturale. Puoi utilizzare il sistema di rasatura sull'altro lato per risultati più profondi.