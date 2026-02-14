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Bodygroom replacement foilLamina sostitutiva

TT2000/43

3.5
| (591) Recensioni
Lamina di rifinitura e rasatura sostitutiva
Testina sostitutiva per lamina di rasatura TT2000/51 per la gamma di rasoi Philips Bodygroom 3000, 5000 e 7000
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Per risultati ottimali cambia la lamina ogni 12 mesi

Lamina di rifinitura e rasatura sostitutiva

  • Compatibile con Bodygroom serie S3000

  • Compatibile con Bodygroom serie S5000

  • Compatibile con Bodygroom serie S7000

  • Compatibile con Click&Style (S500/700)

100% impermeabile, utilizzo sotto la doccia e facile pulizia

100% impermeabile, utilizzo sotto la doccia e facile pulizia

Impermeabile al 100 % per un uso e una pulizia facili.

Sicurezza e meno irritazioni per una cura del corpo più confortevole

Sicurezza e meno irritazioni per una cura del corpo più confortevole

La testina del rasoio è realizzata con una lamina ipoallergenica e ha le punte smussate brevettate per proteggere la pelle durante la rasatura. I rifinitori bidirezionali tagliano i peli più lunghi, e la lamina assicura poi una rasatura più precisa.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.5

su 5

591

Recensioni

14/02/2026

Italia

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Compratore verificato

Buona qualità

Buon prodotto! Avevo acquistato pezzi di ricambio su Amazon ma non erano di qualità come questo

Questa revisione è stata effettuata per Bodygroom replacement foil TT2000/43 Lamina sostitutiva

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31/07/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

Ricambio testina

Sempre ottimi prodotti originali!!!! Spedizione veloce, prezzo onesto!!!

Pro

Affidabilità e durata

Sì, consiglio questo prodotto

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Sì, consiglio questo prodotto

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25/01/2025

Italia

Italia

Prodotto consegnato regolarmente.

Gent.mi, soltanto stamattina sono riuscito a ricevere, dal punto di consegna, il prodotto per cui vi avevo segnalato la mancata consegna. VI CHIEDO, PERTANTO, DI NON TENERE CONTO DELLA PRECEDENTE RECENSIONE NEGATIVA. GRAZIE E BUON LAVORO

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