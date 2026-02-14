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Garanzia di 2 anni
TT2000/43
BG3007/01
BG3017/01
BG3027/03
BG3027/03R1
BG3027/05
BG5021/15
BG5021/16
BG5021/16R1
BG7025/15
BG7025/13
Compatibile con Bodygroom serie S3000
Compatibile con Bodygroom serie S5000
Compatibile con Bodygroom serie S7000
Compatibile con Click&Style (S500/700)
Impermeabile al 100 % per un uso e una pulizia facili.
La testina del rasoio è realizzata con una lamina ipoallergenica e ha le punte smussate brevettate per proteggere la pelle durante la rasatura. I rifinitori bidirezionali tagliano i peli più lunghi, e la lamina assicura poi una rasatura più precisa.
3.5
su 5
591
Recensioni
Tigre26
14/02/2026
Italia
Compratore verificato
Buona qualità
Buon prodotto! Avevo acquistato pezzi di ricambio su Amazon ma non erano di qualità come questo
Questa revisione è stata effettuata per Bodygroom replacement foil TT2000/43 Lamina sostitutiva
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Lu72
31/07/2025
Italia
Compratore verificato
Ricambio testina
Sempre ottimi prodotti originali!!!! Spedizione veloce, prezzo onesto!!!
Pro
Affidabilità e durata
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Bodygroom replacement foil TT2000/43 Lamina sostitutiva
Sì, consiglio questo prodotto
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25/01/2025
Italia
Prodotto consegnato regolarmente.
Gent.mi, soltanto stamattina sono riuscito a ricevere, dal punto di consegna, il prodotto per cui vi avevo segnalato la mancata consegna. VI CHIEDO, PERTANTO, DI NON TENERE CONTO DELLA PRECEDENTE RECENSIONE NEGATIVA. GRAZIE E BUON LAVORO
Questa revisione è stata effettuata per Bodygroom replacement foil TT2000/43 Lamina sostitutiva
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