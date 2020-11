Lame in acciaio inossidabile e pettine regolabile, per una rifinitura dei peli da 3 a 11 mm

Il rifinitore integrato e il pettine regolabile con 5 impostazioni di lunghezza sono stati progettati per offrire una maggiore potenza di taglio anche per i peli più spessi. Le lame in acciaio del rifinitore si sfiorano leggermente una contro l'altra per rimanere sempre affilate e garantire prestazioni elevate. Le lame hanno bordi smussati per un contatto più delicato con la pelle ed evitare graffi. Per mantenere i peli alla lunghezza desiderata o per ottenere un aspetto naturale, puoi regolare il pettine ad una lunghezza compresa tra 3 e 11 mm. Per un risultato più corto, puoi utilizzare il sistema di rasatura sull'altro lato.