Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Pettine regolabile con 5 lunghezze (3, 5, 7, 9, 11 mm)
Rasoio con sistema 4D per seguire i contorni del viso
80 minuti di autonomia senza filo/1 ora di ricarica
Garanzia fino a 5 anni
Ora puoi rifinire e radere in tutta sicurezza qualsiasi zona al di sotto del collo con un solo strumento. Utilizza il rifinitore e rasoio per il corpo Philips Bodygroom 7000 che ti consente con un unico accessorio di ottenere risultati uniformi sulla schiena, le spalle, il torace, l'addome, le ascelle, le braccia, la zona inguinale e le gambe.
Grazie alla testina inclinabile in 4 direzioni, questo rasoio regolabile si adatta a ogni contorno del corpo per una rasatura ancora più precisa.
Il rifinitore integrato con pettine regolabile è progettato per offrire una maggiore potenza per tagliare anche i capelli più folti. Ottieni un look naturale e un risultato preciso grazie al pettine regolabile a 5 lunghezze con un intervallo di taglio da 3 mm a 11 mm.
Riconoscimenti
4.2
su 5
462
Recensioni
85%
di utenti consiglia questo prodotto
Ultimo76
10/05/2025
Italia
Compratore verificato
prodotto veramente valido mi ha stupido in tutto!
prodotto veramente molto valido. materiale robusto, ricarica veloce e durata batteria notevole. taglio veloce ed efficace. tutto veramente perfetto non potevo desiderare di meglio.
Pro
resistente, veloce e comodissimo sia in doccia sia fuori
Contro
nulla
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Rifinitore impermeabile per corpo e inguine
Sì, consiglio questo prodotto
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Mronki
29/12/2024
Italia
Compratore verificato
Per il corpo e parti intime il top
Il body trimm serie 7000 è per il corpo e le parti intime un prodotto top
Pro
Si può uasre sotto la doccia
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Rifinitore impermeabile per corpo e inguine
Sì, consiglio questo prodotto
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Nikolomb
06/08/2024
Italia
Compratore verificato
Ottimo
Soldi spesi bene…fa egregiamente il suo lavoro senza irritare la pelle…consigliatissimo!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Rifinitore impermeabile per corpo e inguine
Sì, consiglio questo prodotto
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Sondaggio online condotto nel 2024 su 16.003 uomini che utilizzano prodotti elettrici per la cura della persona.
La garanzia offre una copertura fino a 5 anni, inclusa una garanzia globale standard di 2 anni, con ulteriori 3 anni disponibili dopo la registrazione del dispositivo entro 90 giorni dall'acquisto.