ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Cura del corpo precisa, sicura anche sotto la cintura
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Cura del corpo precisa, sicura anche sotto la cintura
  • Cura del corpo precisa, sicura anche sotto la cintura
  • Cura del corpo precisa, sicura anche sotto la cintura
  • Cura del corpo precisa, sicura anche sotto la cintura
  • Cura del corpo precisa, sicura anche sotto la cintura
  • Cura del corpo precisa, sicura anche sotto la cintura
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Cura del corpo precisa, sicura anche sotto la cintura
  • Cura del corpo precisa, sicura anche sotto la cintura
  • Cura del corpo precisa, sicura anche sotto la cintura
  • Cura del corpo precisa, sicura anche sotto la cintura
  • Cura del corpo precisa, sicura anche sotto la cintura

Bodygroom Series 7000Rifinitore impermeabile per corpo e inguine

BG7025/15

4.2
| (462) Recensioni | 85% di utenti consiglia questo prodotto

1 premio

Cura del corpo precisa, sicura anche sotto la cintura
Grazie alle esclusive testine a doppia rasatura e alla tecnologia di sicurezza avanzata, la serie 7000 ti consente di passare senza problemi dalla rasatura alla rifinitura. Risultati precisi con il rasoio 4D che segue i contorni e il rifinitore a 5 lunghezze, per qualsiasi parte del corpo.
Vedi tutti i vantaggi
OG BG 7000 Yin Yang Industry Logo [master-b27f7e2e8b3b4b18a391b2e300dd49cb] [com-mig]

Il marchio preferito al mondo di prodotti elettrici per la cura del corpo maschile1

Sistema 4D che segue i contorni e protezione avanzata della pelle

Cura del corpo precisa, sicura anche sotto la cintura

  • Pettine regolabile con 5 lunghezze (3, 5, 7, 9, 11 mm)

  • Rasoio con sistema 4D per seguire i contorni del viso

  • 80 minuti di autonomia senza filo/1 ora di ricarica

  • Garanzia fino a 5 anni

Testine specifiche per rasatura e rifinitura in un unico design integrato

Ora puoi rifinire e radere in tutta sicurezza qualsiasi zona al di sotto del collo con un solo strumento. Utilizza il rifinitore e rasoio per il corpo Philips Bodygroom 7000 che ti consente con un unico accessorio di ottenere risultati uniformi sulla schiena, le spalle, il torace, l'addome, le ascelle, le braccia, la zona inguinale e le gambe.

Rasatura precisa e confortevole grazie al sistema 4D che segue i contorni del corpo

Rasatura precisa e confortevole grazie al sistema 4D che segue i contorni del corpo

Grazie alla testina inclinabile in 4 direzioni, questo rasoio regolabile si adatta a ogni contorno del corpo per una rasatura ancora più precisa.

Controlla la lunghezza dei peli con il rifinitore integrato e regolabile

Controlla la lunghezza dei peli con il rifinitore integrato e regolabile

Il rifinitore integrato con pettine regolabile è progettato per offrire una maggiore potenza per tagliare anche i capelli più folti. Ottieni un look naturale e un risultato preciso grazie al pettine regolabile a 5 lunghezze con un intervallo di taglio da 3 mm a 11 mm.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Trova un pezzo di ricambio o un accessorio

Vai a Ricambi e accessori

Parti e accessori

Riconoscimenti

  • Award image AWARD-3620246

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

4.2

su 5

462

Recensioni

85%

di utenti consiglia questo prodotto

10/05/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

prodotto veramente valido mi ha stupido in tutto!

prodotto veramente molto valido. materiale robusto, ricarica veloce e durata batteria notevole. taglio veloce ed efficace. tutto veramente perfetto non potevo desiderare di meglio.

Pro

resistente, veloce e comodissimo sia in doccia sia fuori

Contro

nulla

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Rifinitore impermeabile per corpo e inguine

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Rifinitore impermeabile per corpo e inguine

29/12/2024

Italia

Italia

Compratore verificato

Per il corpo e parti intime il top

Il body trimm serie 7000 è per il corpo e le parti intime un prodotto top

Pro

Si può uasre sotto la doccia

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Rifinitore impermeabile per corpo e inguine

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Rifinitore impermeabile per corpo e inguine

06/08/2024

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo

Soldi spesi bene…fa egregiamente il suo lavoro senza irritare la pelle…consigliatissimo!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Rifinitore impermeabile per corpo e inguine

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Rifinitore impermeabile per corpo e inguine

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. Sondaggio online condotto nel 2024 su 16.003 uomini che utilizzano prodotti elettrici per la cura della persona. 

  1. La garanzia offre una copertura fino a 5 anni, inclusa una garanzia globale standard di 2 anni, con ulteriori 3 anni disponibili dopo la registrazione del dispositivo entro 90 giorni dall'acquisto.