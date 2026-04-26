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  • Cura del corpo completa e sicura anche sotto la cintura
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Bodygroom Series 5000Rifinitore impermeabile per corpo e inguine

BG5021/15

4.2
| (632) Recensioni | 87% di utenti consiglia questo prodotto
Cura del corpo completa e sicura anche sotto la cintura
La serie 5000 è progettata per tagliare i peli senza compromessi in termini di comfort sulla pelle, anche nelle zone difficili da raggiungere, come la schiena. Puoi utilizzare il rasoio delicato sulla pelle con tecnologia 2D che segue i contorni del corpo o rifinire selezionando i pettini da 2, 3 o 5 mm.
Vedi tutti i vantaggi
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Il marchio preferito al mondo di prodotti elettrici per la cura del corpo maschile1

Tecnologia 2D che segue i contorni del corpo, per la protezione della pelle

Cura del corpo completa e sicura anche sotto la cintura

  • 5 pettini ad aggancio (2, 3, 5, 7 mm)

  • Rasoio con sistema 2D che segue i contorni del corpo

  • 61°min uso cordless/1°h di ricarica

  • Accessorio per la schiena

  • Garanzia fino a 5 anni

Cura completa del corpo in un unico prodotto

Cura completa del corpo in un unico prodotto

Ora puoi rifinire e radere in tutta semplicità qualsiasi zona del corpo con un solo strumento. Questo bodygroom Philips da uomo taglia i peli in 3 lunghezze differenti per ottenere risultati uniformi su schiena, spalle, torace, addome, ascelle, braccia, zona inguinale e gambe.

Rasatura delle zone più difficili grazie all'accessorio per la schiena

Rasatura delle zone più difficili grazie all'accessorio per la schiena

Rimuovi in modo pratico i peli della schiena. Questo accessorio è stato appositamente studiato per il grooming della schiena.

Radersi in modo sicuro e confortevole sulla pelle delicata

Radersi in modo sicuro e confortevole sulla pelle delicata

La testina del rasoio è dotata di punte arrotondate brevettate e di una lamina ipoallergenica per proteggere la pelle da tagli e piccole ferite durante la rasatura.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.2

su 5

632

Recensioni

87%

di utenti consiglia questo prodotto

26/04/2026

Italia

Italia

Ottimo rapporto qualità/prezzo

Più di 3 anni fa' ho acquistato questo rasoio mentre era in una offerta, ho subito colto l'occasione! - CONFEZIONE: All'interno si trova il rasoio, l'accessorio allungabile per la schiena, caricabatterie, 3 accessori di taglio 3mm 5mm 7mm, libretti istruzioni. - QUALITA': Il rasoio ha una buona qualità dei materiali, buona robustezza e un bel design con colore nero e argento. Anche l'accessorio per la schiena ha una buona qualità dei materiali. Ottima impugnatura con antiscivolo. - FUNZIONAMENTO: Il rasoio ha una buona potenza, purtroppo non si può ne aumentare o diminuire, ma solo un tasto on/off e senza un led di funzionamento o accensione. Non è rumoroso e nemmeno troppa vibrazione come accade in altri rasoi. Si surriscalda un po' mentre è in funzione. - AUTONOMIA: Ha un ottima autonomia della batteria (tecnologia a Litio) che arriva tranquillamente a 60min di utilizzo o forse anche 5min di più. Ricarica la batteria abbastanza veloce, ci sta circa 1h e non si surriscalda molto. Ha un led che indica lo stato della batteria (verde lampeggiante in carica, verde fisso carica completa, rosso lampeggiante in funzione indica batteria scarica 5/10min rimanenti). - DEPILAZIONE: Questo rasoio riesce perfettamente a tagliare tutti i peli o accorciarli con uno dei tre rifinitori. Non irrita per nulla ne la pelle diventa rossa, veramente ottimo! Vi consiglio di pulire la testina o l'accessorio che accorcia il pelo come vedete che si ottura mentre vi depilate, sennò non taglia bene! L'importante anche passare e ripassare più volte per avere una depilazione perfetta! Ho notato che il rasoio fa fatica a depilare le parti delle ascelle o parti con pelle molle. Non ho provato a depilarmi con la schiuma o gel, visto che dichiarato impermeabile wet&dry, ma sicuramente fa il suo meglio. Vi consiglio che ogni parte del corpo che depilate, smontate la testina o l'accessorio rifinitore ed entrambi li lavate con acqua e sapone per avere una maggiore igiene e nessuna irritazione. E' un ottimo rasoio, costa poco e fa quel che deve = DEPILARE IL CORPO. Acquisto consigliato!

Pro

Accessorio per la schiena, Bel design, Buona qualità, Robusto, Buona potenza, Durata batteria, Buona depilazione

Contro

Leggero surriscaldamento, Niente led di funzionamento, Un po' lento a depilare

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Rifinitore impermeabile per corpo e inguine

Date of Use 2023-03-15

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Rifinitore impermeabile per corpo e inguine

Date of Use 2023-03-15

22/04/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

ottimo depilatore

Ottimo rasoio depilatore con svariati accessori, batteria ricaricabile di lunga durata

Questa revisione è stata effettuata per Body Groomer 5000 Series BG5475/15 Con sistema di rasatura a tripla protezione

Date of Use 2026-04-20

Questa revisione è stata effettuata per Body Groomer 5000 Series BG5475/15 Con sistema di rasatura a tripla protezione

Date of Use 2026-04-20

15/09/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

Davvero efficace per una depilazione a fondo

Bodygroom molto efficace, funziona bene sia da asciutto che sotto la doccia; no si può pretendere di ottenere un risultato perfetto alla prima passata ma con un po' di pazienza il risultato finale è eccellente. Uno dei pregi è che non irrita minimamente la pelle, neanche nelle zone più delicate. Un difetto che ho notato è che utilizzanzolo sotto la doccia, un minimo di acqua entra nel corpo motore, non so se è normale. Decisamente soddisfatto dell'acquisto.

Questa revisione è stata effettuata per Bodygroom Series 5000 BG5021/15 Rifinitore impermeabile per corpo e inguine

Questa revisione è stata effettuata per Bodygroom Series 5000 BG5021/15 Rifinitore impermeabile per corpo e inguine

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sondaggio online condotto nel 2024 su 16.003 uomini che utilizzano prodotti elettrici per la cura della persona. 

  1. La garanzia offre una copertura fino a 5 anni, inclusa una garanzia globale standard di 2 anni, con ulteriori 3 anni disponibili dopo la registrazione del dispositivo entro 90 giorni dall'acquisto.