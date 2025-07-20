Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
3 pettini ad aggancio da 3, 5, 7 mm
Rasoio con sistema 2D che segue i contorni del corpo
60 minuti di utilizzo senza filo, 1 h di ricarica
La testina del rasoio è dotata di punte arrotondate brevettate e di una lamina ipoallergenica per proteggere la pelle da tagli e piccole ferite durante la rasatura.
Il sistema di rasatura è dotato di 3 pettini collegabili per rifiniture di 3 mm, 5 mm e 7 mm oppure può essere utilizzato senza pettine per una rifinitura ancora più accurata.
Il bodygroom Wet & Dry è totalmente impermeabile, quindi puoi usarlo anche sotto la doccia e pulirlo agevolmente. Per risultati ottimali, utilizzalo sui peli asciutti prima della doccia.
4.5
su 5
135
Recensioni
91%
di utenti consiglia questo prodotto
Lupens
20/07/2025
Italia
Compratore verificato
Prodotto ottimo come da descrizione
Perchè fino ad ora mi sono sempre trovato bene con i rasoi machio Philips
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Bodygroom Series 3000 BG3027/05 Rifinitore impermeabile per corpo e inguine
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Bodygroom Series 3000 BG3027/05 Rifinitore impermeabile per corpo e inguine
Rosy86
22/04/2024
Italia
Compratore verificato
Facile e veloce
Acquistato principalmente per mio marito per eliminare facilmente i peli superflui,ma alla fine e diventato un ottimo alleato per Titti... Perfetto facile e veloce, ovviamente indolore ...
Pro
Veloce
Contro
Non è buono per la barba un po' più lunga
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Bodygroom series 3000 BG3015/15 Rifinitore impermeabile per corpo e inguine
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Bodygroom series 3000 BG3015/15 Rifinitore impermeabile per corpo e inguine
Ciarmi
10/03/2024
Italia
Compratore verificato
Ortimo
Ottimo ottimo ottimo ottimo………………………………………………………..
Pro
Tutri
Contro
Nessumo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Bodygroom series 3000 BG3015/15 Rifinitore impermeabile per corpo e inguine
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Bodygroom series 3000 BG3015/15 Rifinitore impermeabile per corpo e inguine
Sondaggio online condotto nel 2024 su 16.003 uomini che utilizzano prodotti elettrici per la cura della persona.