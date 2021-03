Sveglia con vibrazione incorporata per un risveglio più dolce

Questa funzione ti risveglierà con delicate vibrazioni. Basta posizionare il pulsante per il tipo di sveglia sulla modalità vibrazione e, all'ora prestabilita, verrai svegliato con le vibrazioni emesse. Gli impulsi sono circoscritti, perciò sveglieranno te e non il tuo partner. Dal momento che non tutti si svegliano facilmente, sono disponibili due livelli di vibrazioni. In ogni caso, la sveglia invia le vibrazioni a te e non al tuo partner. Chi ha il sonno pesante può scegliere il cicalino come sveglia secondaria, per essere certi di cominciare la giornata puntuali.