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Fuori produzione
TAS5305/00
Porta la festa con te
Porta la musica sempre con te con l'altoparlante Bluetooth impermeabile, ideale per le feste! Offre 12 ore di riproduzione e un suono intenso con bassi potenti. I LED colorati creano giochi di luci a ritmo di musica. L'ingresso audio consente di collegare altre sorgenti.
Bluetooth®
Potenza in uscita di 16 W
12 ore di riproduzione
Impermeabilità IPX7
Questo altoparlante Bluetooth portatile è dotato di livello di protezione IPX7: è in grado di resistere all'immersione totale in acqua fino a 1 m di profondità per un massimo di 30 minuti. Puoi fare festa nella doccia, in zona piscina o anche dentro la piscina! La portata wireless è di 20 m.
L'audio è sempre nitido, anche quando la musica è ad alto volume, e il diffusore passivo amplifica i bassi. Goditi 12 ore di riproduzione e una ricarica completa che dura 6 ore. Vuoi ampliare la festa? Abbinalo a un altoparlante identico e ottieni un audio stereo perfetto.
Quando la festa entra nel vivo, si scatena anche lo spettacolo di luci. Le luci LED su ciascuna estremità dell'altoparlante lampeggiano a ritmo di musica.
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