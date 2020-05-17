Divertiti con 12 ore di riproduzione

L'audio è sempre nitido, anche quando la musica è ad alto volume, e il diffusore passivo amplifica i bassi. Goditi 12 ore di riproduzione e una ricarica completa che dura 6 ore. Vuoi ampliare la festa? Abbinalo a un altoparlante identico e ottieni un audio stereo perfetto.