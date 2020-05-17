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Fuori produzione

Altoparlante wireless

TAS5305/00

Porta la festa con te

Porta la musica sempre con te con l'altoparlante Bluetooth impermeabile, ideale per le feste! Offre 12 ore di riproduzione e un suono intenso con bassi potenti. I LED colorati creano giochi di luci a ritmo di musica. L'ingresso audio consente di collegare altre sorgenti.

Vedi tutti i vantaggi

Porta la festa con te

  • Bluetooth®

  • Potenza in uscita di 16 W

  • 12 ore di riproduzione

  • Impermeabilità IPX7

Impermeabile e pronto all'uso

Impermeabile e pronto all'uso

Questo altoparlante Bluetooth portatile è dotato di livello di protezione IPX7: è in grado di resistere all'immersione totale in acqua fino a 1 m di profondità per un massimo di 30 minuti. Puoi fare festa nella doccia, in zona piscina o anche dentro la piscina! La portata wireless è di 20 m.

Divertiti con 12 ore di riproduzione

Divertiti con 12 ore di riproduzione

L'audio è sempre nitido, anche quando la musica è ad alto volume, e il diffusore passivo amplifica i bassi. Goditi 12 ore di riproduzione e una ricarica completa che dura 6 ore. Vuoi ampliare la festa? Abbinalo a un altoparlante identico e ottieni un audio stereo perfetto.

Segui il ritmo. Luci LED

Segui il ritmo. Luci LED

Quando la festa entra nel vivo, si scatena anche lo spettacolo di luci. Le luci LED su ciascuna estremità dell'altoparlante lampeggiano a ritmo di musica.

Specifiche tecniche

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