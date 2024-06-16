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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
FM/MW
Sintonizzazione analogica
Funzionamento a batteria
Questa radio FM/MW analogica super portatile è facile da sintonizzare durante gli spostamenti. Basta ruotare la rotellina di sintonizzazione laterale per far scorrere l'indicatore. Un ampio pannello di sintonizzazione dall'aspetto tradizionale consente di vedere facilmente quando si raggiunge la frequenza desiderata.
È facile utilizzare questa piccola radio con una sola mano. Il volume e l'accensione/spegnimento sono controllati da una comoda rotellina. È disponibile una porta per cuffie per un'esperienza di ascolto privato e un interruttore laterale per selezionare i segnali FM o MW.
Infila questa radio in tasca e porta i contenuti che ami sempre con te, che si tratti di notizie, una partita imperdibile o del tuo talk show preferito. 2 batterie AAA forniscono l'alimentazione per l'audio, mentre un'antenna telescopica assicura sempre una ricezione ottimale.
4.5
su 5
2
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
R y b
16/06/2024
España
Buen tamaño y diseño clásico y practico,
Exelente radio pequeñita y portátil, me gusta que sea de baterías ya que no tendré que desecharlo si la batería fuera incorporada , muy contento.
Pro
Tamaño y baterias
Contro
Que se vendiera con audifonos
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAR1506 Radio portátil
Sì, consiglio questo prodotto
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Ajua
26/02/2024
España
Compratore verificato
Buen compañero para las noches en soledad
Fácil de usar con una sola mano. Buena captación de emisoras en AM y FM. Carencia de batería recargable.
Pro
Se acomoda bien debajo de la almohada
Contro
Si se deja encendida toda la noche, en tres días se agotan las pilas
Sì, consiglio questo prodotto
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