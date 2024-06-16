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Fuori produzione

Radio portatile

TAR1506/00

4.5
| (2) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Un classico tascabile
Vai ovunque con questa radio analogica FM/MW ultra portatile. La sintonizzazione semplice e l'audio nitido ti consentono di restare aggiornato sui tuoi programmi preferiti, sia mentre fai lavori di giardinaggio che quando fai una passeggiata.
Vedi tutti i vantaggi

Un classico tascabile

  • FM/MW

  • Sintonizzazione analogica

  • Funzionamento a batteria

Design classico. Facile da sintonizzare

Questa radio FM/MW analogica super portatile è facile da sintonizzare durante gli spostamenti. Basta ruotare la rotellina di sintonizzazione laterale per far scorrere l'indicatore. Un ampio pannello di sintonizzazione dall'aspetto tradizionale consente di vedere facilmente quando si raggiunge la frequenza desiderata.

Comandi semplici. Rotellina per volume e accensione/spegnimento

È facile utilizzare questa piccola radio con una sola mano. Il volume e l'accensione/spegnimento sono controllati da una comoda rotellina. È disponibile una porta per cuffie per un'esperienza di ascolto privato e un interruttore laterale per selezionare i segnali FM o MW.

Super portatile. Ideale a casa o quando esci

Infila questa radio in tasca e porta i contenuti che ami sempre con te, che si tratti di notizie, una partita imperdibile o del tuo talk show preferito. 2 batterie AAA forniscono l'alimentazione per l'audio, mentre un'antenna telescopica assicura sempre una ricezione ottimale.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

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4.5

su 5

2

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

16/06/2024

España

España

Buen tamaño y diseño clásico y practico,

Exelente radio pequeñita y portátil, me gusta que sea de baterías ya que no tendré que desecharlo si la batería fuera incorporada , muy contento.

Pro

Tamaño y baterias

Contro

Que se vendiera con audifonos

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAR1506 Radio portátil

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAR1506 Radio portátil

26/02/2024

España

España

Compratore verificato

Buen compañero para las noches en soledad

Fácil de usar con una sola mano. Buena captación de emisoras en AM y FM. Carencia de batería recargable.

Pro

Se acomoda bien debajo de la almohada

Contro

Si se deja encendida toda la noche, en tres días se agotan las pilas

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAR1506 Radio portátil

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAR1506 Radio portátil

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