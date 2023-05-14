Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
TAE5008BL/00
Senti la potenza dei bassi.
Ottieni bassi intensi per tutti i tuoi brani preferiti. Queste cuffie in ear assicurano una vestibilità confortevole. Il pratico telecomando in linea che consente di navigare tra le playlist in tutta semplicità è perfetto nei momenti in cui ricevi una chiamata e i bassi del tuo brano preferito stanno per scatenarsi.
Bassi potenti
Vestibilità in ear e praticità
Telecomando in linea a 3 pulsanti
Connettore USB-C
Come faresti a spostarti senza i tuoi brani preferiti? Queste cuffie offrono bassi intensi grazie ai potenti driver da 10 mm e un ascolto confortevole grazie alla vestibilità perfetta degli auricolari.
Tratta le tue playlist con cura ascoltandole nel modo in cui sono state concepite per essere ascoltate. Queste cuffie sono dotate di DAC incorporato che migliora la qualità dell'ascolto. Goditi ogni secondo dei brani che ami.
Il tubo acustico ovale e i cuscinetti in gomma intercambiabili di tre misure creano un isolamento perfetto da indossare per ore alla volta. Goditi un comfort di ascolto prolungato.
Recensioni
La durata della batteria per la riproduzione è approssimativa e può variare a seconda delle condizioni di applicazione.