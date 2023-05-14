ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Fotogramma singolo del prodotto
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografia principale in uso
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia del prodotto con l'accessorio
  • Fotogramma singolo del prodotto
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografia principale in uso
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia del prodotto con l'accessorio

Cuffie in ear con microfono

TAE5008WT/00

Disponibile in

Bianco
Bianco
Black
Black

Senti la potenza dei bassi.

Ottieni bassi intensi per tutti i tuoi brani preferiti. Queste cuffie in ear assicurano una vestibilità confortevole. Il pratico telecomando in linea che consente di navigare tra le playlist in tutta semplicità è perfetto nei momenti in cui ricevi una chiamata e i bassi del tuo brano preferito stanno per scatenarsi.

Vedi tutti i vantaggi

Senti la potenza dei bassi.

  • Bassi potenti

  • Vestibilità in ear e praticità

  • Telecomando in linea a 3 pulsanti

  • Connettore USB-C

Bassi potenti. Audio nitido indipendentemente da quello che stai ascoltando

Come faresti a spostarti senza i tuoi brani preferiti? Queste cuffie offrono bassi intensi grazie ai potenti driver da 10 mm e un ascolto confortevole grazie alla vestibilità perfetta degli auricolari.

Il DAC integrato migliora la qualità audio

Tratta le tue playlist con cura ascoltandole nel modo in cui sono state concepite per essere ascoltate. Queste cuffie sono dotate di DAC incorporato che migliora la qualità dell'ascolto. Goditi ogni secondo dei brani che ami.

Potenzia la tua musica con il massimo comfort tutto il giorno

Il tubo acustico ovale e i cuscinetti in gomma intercambiabili di tre misure creano un isolamento perfetto da indossare per ore alla volta. Goditi un comfort di ascolto prolungato.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. La durata della batteria per la riproduzione è approssimativa e può variare a seconda delle condizioni di applicazione.