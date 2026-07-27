Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
TAE4205WT/00
Driver da 8,2 mm, chiuse sul retro
Cuffie in ear
Queste cuffie wireless sono dotate di driver al neodimio da 8,2 mm che offrono un suono nitido e bassi potenti. Per prestazioni superiori, premi il pulsante BASS boost sul telecomando in linea e sentirai subito la differenza.
Con una ricarica di 2 ore tramite USB-C, avrai a disposizione 10 ore di riproduzione. Se la batteria sta per esaurirsi, una ricarica rapida di 15 minuti prolungherà l'autonomia di 1,5 ore. Il cavo piatto delle cuffie è posizionabile comodamente dietro al collo, che tu abbia le cuffie inserite o meno.
Il tubo acustico ovale e i cuscinetti intercambiabili assicurano un comfort perfetto nell'orecchio. Le alette morbide si adattano comodamente all'anatomia dell'orecchio per un comfort garantito e un migliore isolamento acustico passivo.
Recensioni
I risultati effettivi possono variare