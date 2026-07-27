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Fuori produzione

Cuffie wireless in ear

TAE4205WT/00

Disponibile in

Black
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White
White
Bassi potenti
Ti piacciono quei momenti di un brano in cui i bassi sono protagonisti? Con queste cuffie in ear wireless potrai aumentare la potenza dei bassi semplicemente premendo un pulsante, oltre ad avere un'autonomia di 10 ore, ricarica rapida e alette morbide per un comfort garantito e un migliore isolamento acustico passivo.
Vedi tutti i vantaggi

Bassi potenti

  • Driver da 8,2 mm, chiuse sul retro

  • Cuffie in ear

Pulsante BASS boost. Bassi immediatamente più potenti

Pulsante BASS boost. Bassi immediatamente più potenti

Queste cuffie wireless sono dotate di driver al neodimio da 8,2 mm che offrono un suono nitido e bassi potenti. Per prestazioni superiori, premi il pulsante BASS boost sul telecomando in linea e sentirai subito la differenza.

10 ore di riproduzione. Ricarica USB-C

10 ore di riproduzione. Ricarica USB-C

Con una ricarica di 2 ore tramite USB-C, avrai a disposizione 10 ore di riproduzione. Se la batteria sta per esaurirsi, una ricarica rapida di 15 minuti prolungherà l'autonomia di 1,5 ore. Il cavo piatto delle cuffie è posizionabile comodamente dietro al collo, che tu abbia le cuffie inserite o meno.

Stabili, flessibili e comode

Il tubo acustico ovale e i cuscinetti intercambiabili assicurano un comfort perfetto nell'orecchio. Le alette morbide si adattano comodamente all'anatomia dell'orecchio per un comfort garantito e un migliore isolamento acustico passivo.

Specifiche tecniche

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