10 ore di riproduzione. Ricarica USB-C

Con una ricarica di 2 ore tramite USB-C, avrai a disposizione 10 ore di riproduzione. Se la batteria sta per esaurirsi, una ricarica rapida di 15 minuti prolungherà l'autonomia di 1,5 ore. Il cavo piatto delle cuffie è posizionabile comodamente dietro al collo, che tu abbia le cuffie inserite o meno.