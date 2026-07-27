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  • Senti la potenza dei bassi
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Fuori produzione

Cuffie in ear con microfono

TAE4105BK/00

Disponibile in

Black
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White
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Senti la potenza dei bassi
Ottieni bassi intensi per tutti i tuoi brani preferiti. Queste cuffie in ear assicurano una vestibilità confortevole. Il pratico telecomando in linea che consente di mettere in pausa le playlist in tutta semplicità è perfetto nei momenti in cui ricevi una chiamata e i bassi del tuo brano preferito stanno per scatenarsi.
Vedi tutti i vantaggi

Senti la potenza dei bassi

  • Driver da 10 mm, chiuse sul retro

  • Cuffie in ear

  • Black

Bassi potenti. Audio nitido

Come faresti a spostarti senza i tuoi brani preferiti? Queste cuffie offrono bassi intensi grazie ai potenti driver al neodimio da 10 mm e un ascolto confortevole grazie alla vestibilità perfetta degli auricolari.

Potenzia la tua musica con il massimo comfort

Il tubo acustico ovale e i cuscinetti in gomma intercambiabili di tre diverse misure ti garantiscono una vestibilità confortevole. Apprezza ogni dettaglio dei tuoi brani preferiti.

Telecomando in linea. Controlla la musica e le chiamate

Rispondi a una chiamata e metti in pausa la playlist, il tutto senza toccare lo smartphone. Il connettore angolato assicura che le cuffie rimangano collegate al dispositivo smart, soluzione ideale se hai il telefono in tasca.

Specifiche tecniche

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