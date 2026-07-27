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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
TAE4105BK/00
Driver da 10 mm, chiuse sul retro
Cuffie in ear
Black
Come faresti a spostarti senza i tuoi brani preferiti? Queste cuffie offrono bassi intensi grazie ai potenti driver al neodimio da 10 mm e un ascolto confortevole grazie alla vestibilità perfetta degli auricolari.
Il tubo acustico ovale e i cuscinetti in gomma intercambiabili di tre diverse misure ti garantiscono una vestibilità confortevole. Apprezza ogni dettaglio dei tuoi brani preferiti.
Rispondi a una chiamata e metti in pausa la playlist, il tutto senza toccare lo smartphone. Il connettore angolato assicura che le cuffie rimangano collegate al dispositivo smart, soluzione ideale se hai il telefono in tasca.
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