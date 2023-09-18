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Fuori produzione

Shaver series 9000Rasoio elettrico Wet & Dry

SW9700/67

4.4
| (2091) Recensioni | 88% di utenti consiglia questo prodotto

3 Riconoscimenti

Rasatura e accuratezza perfette, comfort eccezionale
Scopri la forza delle lame V-Track PRO ed elimina anche i peli più lunghi. Le sue 72 lame autoaffilanti a forma di V tagliano i peli senza tirarli anche su una barba di 3 giorni.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

N° 1 al mondo nella rasatura elettrica1

Prova la potenza di V-Track Pro!

Rasatura e accuratezza perfette, comfort eccezionale

  • Lame di precisione V-Track PRO

  • Testine ContourDetect a 8 direzioni

  • Impostazioni Personal Comfort

  • Rifinitore di precisione SmartClick

Lame V-Track PRO per la rasatura migliore su barba di 3 giorni

Lame V-Track PRO per la rasatura migliore su barba di 3 giorni

Una rasatura precisa. Le lame di precisione V-Track PRO guidano delicatamente i peli verso la migliore posizione di taglio su una barba di 3 giorni, anche quelli in orizzontale e con lunghezze diverse. 30% di precisione in più con meno passate, per una pelle splendida.

72 lame rotanti catturano e tagliano i peli da tutte le angolazioni

72 lame rotanti catturano e tagliano i peli da tutte le angolazioni

72 lame autoaffilanti. 151.000 tagli al minuto. Nessun pelo verrà lasciato indietro, indipendentemente dalla direzione di crescita.

Le testine si flettono in 8 direzioni diverse per un risultato straordinario

Le testine si flettono in 8 direzioni diverse per un risultato straordinario

Segui ogni linea di viso e collo grazie alle testine ContourDetect che si muovono in 8 direzioni: in questo modo, potrai catturare il 20% in più di peli con ogni passata, per una rasatura precisa e perfetta.

Specifiche tecniche

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Parti e accessori

Riconoscimenti

  • Award image AWARD-3620248
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Recensioni

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4.4

su 5

2091

Recensioni

88%

di utenti consiglia questo prodotto

18/09/2023

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo prodotto

Ottimo prodotto silenzioso maneggevole un ottima rasatura facile da pulire e consuma poca batteria

Pro

Maneggevole su tutto

Contro

Devi stare attento quando ti rasi vicino alle labbra rischi di pizzicarti

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 9000 S9711/32 Rasoio elettrico Wet & Dry

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 9000 S9711/32 Rasoio elettrico Wet & Dry

31/01/2022

Italia

Italia

Compratore verificato

Pratico e valido

Pensavo meglio, premesso che io mi faccio la barba ogni 3/4 giorni, la stessa non mi rimana bene a fio pelle, se la voglio così devo passare velocemente un rasoio con lametta

Pro

Pratico

Contro

Non va a fondo

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 9000 S9531/26 Rasoio elettrico Wet & Dry

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 9000 S9531/26 Rasoio elettrico Wet & Dry

14/09/2021

Italia

Italia

Rasoio per pigri.

Quello che ho apprezzato maggiormente, al di sopra della qualità che non si discute, è il sistema di pulitura delle testine. Non ho più il fastidio della loro pulizia e questo per me è una grande cosa.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 9000 S9711/32 Rasoio elettrico Wet & Dry

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 9000 S9711/32 Rasoio elettrico Wet & Dry

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Esclusioni di responsabilità

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024. 

  1. 30% di precisione in più con meno passate rispetto al modello precedente Philips

  2. 20% di peli tagliati in più rispetto al modello precedente Philips