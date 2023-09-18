Da tempo cercavo una alternativa valida alla lametta poichè ero abituato a vedermi sbarbato e con la pelle liscia ogni giorno. Dal momento che ho la pelle molto sensibile e la barba molto dura, fare ogni giorno pelo e contropelo con le lamette diventava più una sofferenza, a parte il risultato finale, piuttosto che un piacere, riducendomi così con molte abrasioni, bolle e rossore. A quel punto decisi di provare a dare una chance al mondo dell'ettrico sperando di trovarne uno che potesse darmi un buon risultato in poco tempo e soprattutto il più vicino possibile a quello delle lamette senza sfracassarmi la pelle. Ne ho provati di rasoi elettrici di ultima generazione sia a testine rotanti che a lamine. Alla fine ho deciso che il tipo con le testine rotanti, in particolare il Philips, era quello perfetto per me. Fortunatamente ho trovato a un buon prezzo il top di gamma serie 9000 (dopo il Prestige) con tanto regolabarba con pettine. Prima di virare su questo modello devo dire che ho provato il tipo a lamine del Braun serie 6 per pelli sensibili. Ma è bastato poco per decidere che non faceva per me (tagliava la pelle-rumoroso-difficile da pulire). Dopodiché col modello Philips 9000 ho avuto finalmente quel risultato tanto sperato. Talmente silenzioso e delicato sulla pelle che quando passa sembra non sentire nulla e magari all'inizio è normale che ci si "preoccupa" se tagliasse bene fondo o meno. Ed è stato proprio così!! Buon taglio già dalla prima passata. Va bene anche senza schiuma o gel. Non mi ha mai tagliato, soltanto un giorno in cui andavo di fretta e l'ho passato molto forte sul collo che mi lasciò un po di rossore e qualche bolla ma niente di scioccante. E devo dire che se lo si passa bene per un po di minuti (7-10min) si riesce ad avere un risultato molto vicino a quello del pelo/contropelo delle lamette, giuro! E lo dice uno che ha un tipo di pelo molto duro e difficile da togliere. Ovviamente la barba di un solo giorno sarà un po più difficile da tagliare rispetto a quella di 2-4 giorni (cosa che è una passeggiata) perciò bisognerà dedicarci qualche tempo in più ma ne varrà la pena. Che dire, per me il 9000 vince su tutti a un prezzo medio-alto. Sono pur sempre 140€ e passa per un rasoio elettrico ma almeno mi risparmia il dolore, tempo, stress e soldi per ogni lametta che usavo 1 volta ogni 3 settimane e per la schiuma da barba dato che va benissimo usarlo anche senza schiuma-gel. Ricarica completa in 1h con la quale ci faccio poco più di una settimana e mezzo. Spero questa mia esperienza vi sia utile per capire quale rasoio faccia più al caso vostro, io l'ho trovato. Ps: la svolta è che posso girare per casa passandomelo come se nulla fosse senza che rilasci o faccia cadere la polvere della rasatura! Meglio di così...