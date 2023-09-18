Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Lame di precisione V-Track PRO
Testine ContourDetect a 8 direzioni
Impostazioni Personal Comfort
Rifinitore di precisione SmartClick
Una rasatura precisa. Le lame di precisione V-Track PRO guidano delicatamente i peli verso la migliore posizione di taglio su una barba di 3 giorni, anche quelli in orizzontale e con lunghezze diverse. 30% di precisione in più con meno passate, per una pelle splendida.
72 lame autoaffilanti. 151.000 tagli al minuto. Nessun pelo verrà lasciato indietro, indipendentemente dalla direzione di crescita.
Segui ogni linea di viso e collo grazie alle testine ContourDetect che si muovono in 8 direzioni: in questo modo, potrai catturare il 20% in più di peli con ogni passata, per una rasatura precisa e perfetta.
Riconoscimenti
4.4
su 5
2091
Recensioni
88%
di utenti consiglia questo prodotto
Mitico1964
18/09/2023
Italia
Compratore verificato
Ottimo prodotto
Ottimo prodotto silenzioso maneggevole un ottima rasatura facile da pulire e consuma poca batteria
Pro
Maneggevole su tutto
Contro
Devi stare attento quando ti rasi vicino alle labbra rischi di pizzicarti
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 9000 S9711/32 Rasoio elettrico Wet & Dry
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 9000 S9711/32 Rasoio elettrico Wet & Dry
Guan
31/01/2022
Italia
Compratore verificato
Pratico e valido
Pensavo meglio, premesso che io mi faccio la barba ogni 3/4 giorni, la stessa non mi rimana bene a fio pelle, se la voglio così devo passare velocemente un rasoio con lametta
Pro
Pratico
Contro
Non va a fondo
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 9000 S9531/26 Rasoio elettrico Wet & Dry
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 9000 S9531/26 Rasoio elettrico Wet & Dry
grazia563341
14/09/2021
Italia
Rasoio per pigri.
Quello che ho apprezzato maggiormente, al di sopra della qualità che non si discute, è il sistema di pulitura delle testine. Non ho più il fastidio della loro pulizia e questo per me è una grande cosa.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 9000 S9711/32 Rasoio elettrico Wet & Dry
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 9000 S9711/32 Rasoio elettrico Wet & Dry
Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.
30% di precisione in più con meno passate rispetto al modello precedente Philips
20% di peli tagliati in più rispetto al modello precedente Philips