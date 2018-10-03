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Fuori produzione
Lame di precisione V-Track PRO
Testine Flex con mov. in 5 direzioni
Sistema SkinGlide
Rifinitore di precisione SmartClick
Una rasatura precisa. Le lame di precisione V-Track PRO guidano delicatamente i peli verso la migliore posizione di taglio su una barba di 3 giorni, anche quelli in orizzontale e con lunghezze diverse. 30% di precisione in più con meno passate, per una pelle splendida.
72 lame autoaffilanti. 151.000 tagli al minuto. Nessun pelo verrà lasciato indietro, indipendentemente dalla direzione di crescita.
Prova una rasatura più confortevole con le ghiere del sistema SkinGlide anti-attrito rivestite di microsfere. Migliaia di piccole sfere di materiale simile al vetro riducono l'attrito e la resistenza tra il rasoio e la pelle. In questo modo, il rasoio lascia la pelle liscia, garantisce una scorrevolezza ottimale e aiuta a proteggere la pelle dalle irritazioni.
Riconoscimenti
4.2
su 5
35
Recensioni
85%
di utenti consiglia questo prodotto
Giova78
03/10/2018
Italia
Perfetto
Perfetto nella rasatura anche dopo 3 gg, non crea alcuna irritazione ed molto semplice da usare. Facile la pulizia dopo l'uso e ottimo anche il rifinitore di basette/Baffi.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 SW7700/67 Rasoio elettrico Wet & Dry
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 SW7700/67 Rasoio elettrico Wet & Dry
Alfonso8491
18/01/2019
España
Bien
Si era más o menos lo que me esperaba por lo que la recomiendo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 SW7700/67 Wet and dry electric shaver
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 SW7700/67 Wet and dry electric shaver
Roonie
10/06/2019
Deutschland
Star Wars Shaver
Rasieren einfach gemacht! Super handling, starker power!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 SW7700/67 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 7000 SW7700/67 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.
30% di precisione in più con meno passate rispetto al modello precedente Philips