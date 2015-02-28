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Fuori produzione
SW700M/12
Spotify in ogni stanza
Scopri un audio autentico comodamente grazie a 2 driver per gli amanti del suono e Spotify Connect. Riproduci la musica di Spotify su qualsiasi altoparlante utilizzando l'applicazione Spotify come telecomando, espandi il tuo sistema in modalità wireless in ogni stanza e premi play per ricominciare la riproduzione da dove l'avevi interrotta.
Spotify Connect
Multistanza
Basta premere il pulsante "PLAY"
Quando premi "Play", la musica viene riprodotta immediatamente sull'altoparlante, a prescindere dal fatto che sia stata o meno riprodotta in precedenza su smartphone, tablet o qualunque altro dispositivo smart. Questa funzionalità ti consente inoltre di passare da un altoparlante all'altro in più stanze.
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