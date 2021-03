Riproduzione musicale da un altoparlante alla volta o da più altoparlanti contemporaneamente

Con gli altoparlanti multistanza puoi riprodurre i brani in una sola stanza o in più stanze contemporaneamente, così la musica può seguirti in tutta la casa o rimanere dove vuoi tu. È possibile riprodurre musica in casa su qualunque altoparlante selezionato, e, in presenza di altri altoparlanti, è possibile aggiungerli al sistema in modalità wireless, in tutta facilità.