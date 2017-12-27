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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Lame di precisione V-Track PRO
Testine ContourDetect a 8 direzioni
Modalità Turbo+
Rifinitore di precisione SmartClick
Una rasatura precisa. Le lame di precisione V-Track PRO guidano delicatamente i peli verso la migliore posizione di taglio su una barba di 3 giorni, anche quelli in orizzontale e con lunghezze diverse. 30% di precisione in più con meno passate, per una pelle splendida.
72 lame autoaffilanti. 151.000 tagli al minuto. Nessun pelo verrà lasciato indietro, indipendentemente dalla direzione di crescita.
Segui ogni linea di viso e collo grazie alle testine ContourDetect che si muovono in 8 direzioni: in questo modo, potrai catturare il 20% in più di peli con ogni passata, per una rasatura precisa e perfetta.
Riconoscimenti
5.0
su 5
2
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Sek1981
27/12/2017
Italia
Incredibile!
Era da un po’ che volevo tornare alla rasatura elettrica. Possiedo il Oneblade, sempre di Philips, ma volevo qualcosa di più classico. Il rasoio in oggetto è potentissimo. Con le grafiche di stareste è poi anche esteticamente accattivante. Io lo uso sotto la doccia. Aiuto il rasoio con un po’ di schiuma da barba e via. Basta seguire le istruzioni: mano leggera e movimenti circolari.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 SW6700/14 Rasoio elettrico Wet & Dry
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 SW6700/14 Rasoio elettrico Wet & Dry
Ste1980
04/12/2017
Italia
Molto soddisfatto
Consiglio questo rasoio a chiunque voglia radersi velocemente e avere degli ottimi risultati Senza la minima irritazione o perlomeno nel mio caso
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 SW6700/14 Rasoio elettrico Wet & Dry
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 SW6700/14 Rasoio elettrico Wet & Dry
Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.
30% di precisione in più con meno passate rispetto al modello precedente Philips
20% di peli tagliati in più rispetto al modello precedente Philips
20% di potenza in più, rispetto all'utilizzo senza modalità Turbo+