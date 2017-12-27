ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Rasatura potente, comfort e accuratezza eccezionali
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Rasatura potente, comfort e accuratezza eccezionali
  • Rasatura potente, comfort e accuratezza eccezionali
  • Rasatura potente, comfort e accuratezza eccezionali
  • Rasatura potente, comfort e accuratezza eccezionali
  • Rasatura potente, comfort e accuratezza eccezionali
  • Rasatura potente, comfort e accuratezza eccezionali
  • Rasatura potente, comfort e accuratezza eccezionali
  • Rasatura potente, comfort e accuratezza eccezionali
  • Rasatura potente, comfort e accuratezza eccezionali
  • Rasatura potente, comfort e accuratezza eccezionali
  • Rasatura potente, comfort e accuratezza eccezionali
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Rasatura potente, comfort e accuratezza eccezionali
  • Rasatura potente, comfort e accuratezza eccezionali
  • Rasatura potente, comfort e accuratezza eccezionali
  • Rasatura potente, comfort e accuratezza eccezionali
  • Rasatura potente, comfort e accuratezza eccezionali
  • Rasatura potente, comfort e accuratezza eccezionali
  • Rasatura potente, comfort e accuratezza eccezionali
  • Rasatura potente, comfort e accuratezza eccezionali
  • Rasatura potente, comfort e accuratezza eccezionali
  • Rasatura potente, comfort e accuratezza eccezionali

Fuori produzione

Shaver series 5000Rasoio elettrico Wet & Dry

SW6700/14

5
| (2) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

3 Riconoscimenti

Rasatura potente, comfort e accuratezza eccezionali
Unisciti alla resistenza, con le lame V-Track PRO elimini anche i peli più lunghi. Le sue 72 lame autoaffilanti a forma di V tagliano i peli senza tirarli anche su una barba di 3 giorni.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

N° 1 al mondo nella rasatura elettrica1

Prova la potenza di V-Track Pro!

Rasatura potente, comfort e accuratezza eccezionali

  • Lame di precisione V-Track PRO

  • Testine ContourDetect a 8 direzioni

  • Modalità Turbo+

  • Rifinitore di precisione SmartClick

Lame V-Track PRO per la rasatura migliore su barba di 3 giorni

Lame V-Track PRO per la rasatura migliore su barba di 3 giorni

Una rasatura precisa. Le lame di precisione V-Track PRO guidano delicatamente i peli verso la migliore posizione di taglio su una barba di 3 giorni, anche quelli in orizzontale e con lunghezze diverse. 30% di precisione in più con meno passate, per una pelle splendida.

72 lame rotanti catturano e tagliano i peli da tutte le angolazioni

72 lame rotanti catturano e tagliano i peli da tutte le angolazioni

72 lame autoaffilanti. 151.000 tagli al minuto. Nessun pelo verrà lasciato indietro, indipendentemente dalla direzione di crescita.

Le testine si flettono in 8 direzioni diverse per un risultato straordinario

Le testine si flettono in 8 direzioni diverse per un risultato straordinario

Segui ogni linea di viso e collo grazie alle testine ContourDetect che si muovono in 8 direzioni: in questo modo, potrai catturare il 20% in più di peli con ogni passata, per una rasatura precisa e perfetta.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Trova un pezzo di ricambio o un accessorio

Vai a Ricambi e accessori

Parti e accessori

Riconoscimenti

  • Award image AWARD-3620337
  • Award image AWARD-3620191
  • Award image AWARD-3620400

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

5.0

su 5

2

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

4
3
2
1

27/12/2017

Italia

Italia

Incredibile!

Era da un po’ che volevo tornare alla rasatura elettrica. Possiedo il Oneblade, sempre di Philips, ma volevo qualcosa di più classico. Il rasoio in oggetto è potentissimo. Con le grafiche di stareste è poi anche esteticamente accattivante. Io lo uso sotto la doccia. Aiuto il rasoio con un po’ di schiuma da barba e via. Basta seguire le istruzioni: mano leggera e movimenti circolari.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 SW6700/14 Rasoio elettrico Wet & Dry

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 SW6700/14 Rasoio elettrico Wet & Dry

04/12/2017

Italia

Italia

Molto soddisfatto

Consiglio questo rasoio a chiunque voglia radersi velocemente e avere degli ottimi risultati Senza la minima irritazione o perlomeno nel mio caso

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 SW6700/14 Rasoio elettrico Wet & Dry

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver series 5000 SW6700/14 Rasoio elettrico Wet & Dry

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024. 

  1. 30% di precisione in più con meno passate rispetto al modello precedente Philips

  2. 20% di peli tagliati in più rispetto al modello precedente Philips

  3. 20% di potenza in più, rispetto all'utilizzo senza modalità Turbo+