Facile apprendimento e attribuzione di nomi per altre funzioni

L'apprendimento delle funzioni è una procedura tramite la quale un telecomando acquisisce e memorizza i segnali infrarossi di altri telecomandi per utilizzarli in un secondo momento. Quando i codici dei dispositivi non sono compresi nel database integrato, è possibile acquisirli dal telecomando originale, semplicemente tramite puntamento. Il nuovo metodo ottimizzato per l'aggiunta e l'attribuzione di nomi ad altre funzioni rende facile e veloce l'ampliamento delle funzionalità. Risultato: niente più funzioni mancanti!