Siamo perfetti per Skype

Perfetti per Skype grazie al microfono incorporato, questi altoparlanti offrono la libertà di non indossare le cuffie mantenendo le mani libere per utilizzare Skype in modo ottimale. Non è necessario disporre di batterie o adattatore, basta collegare un unico cavo USB direttamente a una porta USB e il computer riconoscerà automaticamente gli altoparlanti come dispositivo di archiviazione di massa USB rimovibile. Compatibile con MAC e PC.