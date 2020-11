Belle e sempre pronte a far festa!

Siamo perfette per la musica, per le comunicazioni e per le colonne sonore! Devi soltanto collegarci al tuo notebook o lettore MP3 e la tua musica e il tuo audio prenderanno vita per un'esperienza d'ascolto davvero unica. L'utile sistema avvolgicavo leverà inoltre ogni ingombro! Scopri tutti i vantaggi