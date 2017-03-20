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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SHQ3300LF/00
Scopri una libertà senza confini
Con l'archetto leggero, a prova di sudore e regolabile, le ActionFit SHQ3300 ti consentono di concentrarti sui tuoi esercizi senza perdere la motivazione. Allenati con un audio senza pari e nel massimo comfort.
Driver da 8,6 mm, chiuse sul retro
Supporti per l'orecchio
Con un peso di soli 7,1 g, le cuffie sportive Actionfit sono leggere e comode, diventando le compagne ideali per raggiungere il traguardo finale.
L'archetto regolabile garantisce l'aderenza perfetta delle cuffie ActionFit SHQ3300. Indossale e fai scorrere l'archetto regolabile verso l'alto o verso il basso per adattarlo alle tue orecchie. Qualunque sia l'allenamento o l'ambiente, le cuffie rimarranno ben salde.
1.0
su 5
2
Recensioni
Ricardo71
20/03/2017
United Kingdom
Compratore verificato
Terrible sound
Good design for a pair of running headphones but sound quality was awful; no bass at all just treble. Wore them once then took back for a refund
Questa revisione è stata effettuata per SHQ3300LF Sports headphones
Questa revisione è stata effettuata per SHQ3300LF Sports headphones
J1P2
14/09/2016
United Kingdom
NO BASS
JUST CAN'T BELIEVE THEY SOUND SO POOR. I THREW THEM IN THE BIN. YES I VIDEOED ME DOING THAT AND BIN LORRY TAKING THEM AWAY - BUT I CAN'T UPLOAD THAT PART BECAUSE IT HAS THE PEOPLE COLLECTING IT AND VEHICLE REGISTRATION - BUT IT'S A LAUGH FOR MY MATES WHO TOLD ME THEY'RE RUBBISH. YES FRIENDS. THEY'RE IN WITH THE RUBBISH.
Questa revisione è stata effettuata per SHQ3300LF Sports headphones
Questa revisione è stata effettuata per SHQ3300LF Sports headphones
Certificazione IPX4 e IPX7 per le cuffie e IPX2 per le cuffie con microfono.