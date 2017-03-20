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Fuori produzione

Cuffie sportive

SHQ3300LF/00

1

| (2) Recensioni

Scopri una libertà senza confini

Con l'archetto leggero, a prova di sudore e regolabile, le ActionFit SHQ3300 ti consentono di concentrarti sui tuoi esercizi senza perdere la motivazione. Allenati con un audio senza pari e nel massimo comfort.

Vedi tutti i vantaggi

Vestibilità sicura e massima leggerezza

Scopri una libertà senza confini

  • Driver da 8,6 mm, chiuse sul retro

  • Supporti per l'orecchio

3 misure di auricolari disponibili, per il massimo del comfort

3 misure di auricolari disponibili, per il massimo del comfort

Design ultraleggero da 7,1 g per un comfort eccezionale*

Design ultraleggero da 7,1 g per un comfort eccezionale*

Con un peso di soli 7,1 g, le cuffie sportive Actionfit sono leggere e comode, diventando le compagne ideali per raggiungere il traguardo finale.

Archetto regolabile per comfort su misura

Archetto regolabile per comfort su misura

L'archetto regolabile garantisce l'aderenza perfetta delle cuffie ActionFit SHQ3300. Indossale e fai scorrere l'archetto regolabile verso l'alto o verso il basso per adattarlo alle tue orecchie. Qualunque sia l'allenamento o l'ambiente, le cuffie rimarranno ben salde.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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1.0

su 5

2

Recensioni

5
4
3
2

20/03/2017

United Kingdom

United Kingdom

Compratore verificato

Terrible sound

Good design for a pair of running headphones but sound quality was awful; no bass at all just treble. Wore them once then took back for a refund

Questa revisione è stata effettuata per SHQ3300LF Sports headphones

Questa revisione è stata effettuata per SHQ3300LF Sports headphones

14/09/2016

United Kingdom

United Kingdom

NO BASS

JUST CAN'T BELIEVE THEY SOUND SO POOR. I THREW THEM IN THE BIN. YES I VIDEOED ME DOING THAT AND BIN LORRY TAKING THEM AWAY - BUT I CAN'T UPLOAD THAT PART BECAUSE IT HAS THE PEOPLE COLLECTING IT AND VEHICLE REGISTRATION - BUT IT'S A LAUGH FOR MY MATES WHO TOLD ME THEY'RE RUBBISH. YES FRIENDS. THEY'RE IN WITH THE RUBBISH.

Questa revisione è stata effettuata per SHQ3300LF Sports headphones

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Esclusioni di responsabilità

  1. Certificazione IPX4 e IPX7 per le cuffie e IPX2 per le cuffie con microfono.