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Come dovrei usare i miei auricolari Philips per ottenere un suono ottimale?
Si avverte una piccola scossa elettrica statica proveniente dagli auricolari.
C'è un modo per mantenere meglio gli auricolari Philips/cuffie Philips?