Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SCH530/86
Termometro digitale rapido, affidabile e preciso per misurare la temperatura del bambino.
Non troppo caldo né troppo freddo... Il termometro digitale segnala rapidamente se il latte o la pappa sono pronti per il bambino. Questo apparecchio assicura la giusta temperatura di biberon e vasetti e consente inoltre di controllare che la pappa sia ancora calda in caso di pause.
Le aperture sullo scudo assicurano la fuoriuscita dell’aria e prevengono le irritazioni della pelle sensibile del bambino.
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