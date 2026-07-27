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  • Facile e affidabile misurazione della temperatura
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Fuori produzione

Set termometro digitale per bambino

SCH530/86

Facile e affidabile misurazione della temperatura
Termometro digitale con ciuccio che semplifica la misurazione della temperatura senza comprometterne l'affidabilità.
Vedi tutti i vantaggi

Facile e affidabile misurazione della temperatura

Termometro digitale per misurazioni facili e precise

Termometro digitale rapido, affidabile e preciso per misurare la temperatura del bambino.

Misurazione rapida e affidabile della temperatura in pochi secondi

Non troppo caldo né troppo freddo... Il termometro digitale segnala rapidamente se il latte o la pappa sono pronti per il bambino. Questo apparecchio assicura la giusta temperatura di biberon e vasetti e consente inoltre di controllare che la pappa sia ancora calda in caso di pause.

Conchiglia protettiva che previene le irritazioni cutanee

Le aperture sullo scudo assicurano la fuoriuscita dell’aria e prevengono le irritazioni della pelle sensibile del bambino.

Specifiche tecniche

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